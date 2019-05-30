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Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга

Политика » Выборы print

В СМИ проходит активная кампания, направленная против врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Методы информационной борьбы настолько грубые, что иначе как травлей это не назовешь. При ближайшем рассмотрении оказывается, что шумиху создает небольшая кучка ангажированных СМИ и лиц, преследующих собственные интересы.

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403793.jpeg

Отдельные издания и общественные организации на протяжении нескольких месяцев совершают агрессивные выпады в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Со стороны может показаться, что возмущения носят массовый характер. Однако на поверку становится понятно: всю эту шумиху обеспечивает небольшая кучка организаций, которые методично бьют в одну и ту же цель.

Мало фактов и много разговоров

Никаких конкретных претензий к Беглову не предъявляется. В ход идут лишь странные рассуждения об "абсолютном несовпадении" и "кармической несовместимости" города и Беглова, о чем и пишет издание ЗакС. ру, которое вызывает сомнения в адекватности авторов. Это было бы забавно, если бы не было так часто.

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403794.jpeg

Активная информационная кампания против врио губернатора Петербурга накануне выборов — свидетельство того, что существует заказчик этой травли. Журналисты проследили, кто активнее всего публиковал заказные материалы, очерняющие Беглова.

Большое количество статей против врио губернатора выпустили издания ЗАКС. РУ, "Мой район" и "Новая газета в Петербурге". Материалы, призванные освещать работу врио губернатора, то и дело скатываются на личности, приписывая политику различные недостатки — нерешительность, излишнюю любовь к себе и прочие неубедительные, но эмоционально заряженные эпитеты. Подача материала не оставляет читателю шанса задуматься и указывает на грубую "заказуху".

Все три издания связывают с холдингом "Медиа-СПб" Алексея Разоренова, за криминальные методы работы прозванного "Дон Розарио". "Медиакиллер" Разоренов известен тем, что специализируется на информационном рэкете и черном пиаре. К примеру, холдинг продвигал идеи отдельных активистов, а также парламентариев Резника, Вишневского, Нотяга и других, которые под предлогом градозащиты шантажировали строительные компании Петербурга. Факт вымогательства был доказан в суде, хотя некоторым участникам дела из-за недостатка улик удалось избежать наказания.

На сцену выходит Ходорковский

В очернении Беглова замечено и МБХ-медиа, которое, как известно, принадлежит беглому олигарху Ходорковскому, ведущему информвойну против России из-за границы. Принципы работы МБХ те же, что и у "Медиа-СПб" — минимум факторики, максимум эмоций, разве что издание Ходорковского действует издалека, что развязывает журналистам руки.

Несмотря на то, что заказные статьи против Беглова публикует не одно и не два издания, авторов в этом "жанре" совсем немного. Это разбивает тезис о "массовом недовольстве петербуржцев", который пытаются внедрить заказчики информационной кампании. Ярким примером автора, специализирующегося на информационной травле политика, является обладательница "Золотого пера" и соавтор телеграм-канала "Ротонда" Мария Карпенко. Судя по всему, журналистка пишет "заказуху" против Беглова для всех изданий, которые согласятся на публикацию — от раскрученной "Новой газеты в Петербурге" до сетевого и никому неизвестного "Поребрик.медиа". При этом посещаемость "Поребрика" практически нулевая, что совершенно не смущает журналистку.

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403795.jpeg

Против врио губернатора высказались и отдельные организации — в частности, так называемый "ФБК" Алексея Навального вместе с Любовью Соболь и другими сотрудниками фонда. Несмотря на грядущие московские выборы и связанные с этим хлопоты, в "ФБК" вдруг начали активно интересоваться делами Санкт-Петербурга.

Главное — подача

Показательно, как эти СМИ освещают связанные со Смольным события: каждая новость о планах Смольного и все заявления врио подаются так, чтобы подсветить "неготовность" Беглова занять пост губернатора.

Вот, например, новость про декларацию о доходах за 2018 год, которую представил Беглов — "Коммерсантъ" подал с совершенно нейтральным заголовком.

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403796.jpeg

А "Мой район" не просто подчеркнул сумму, но и подсчитал "дневную зарплату градоначальника".

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403798.jpeg

И точно в пару ему заметка газеты "Мой район" — разумеется, о том, что городские теплосети стали чаще ломаться.

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403799.jpeg

По поводу пресс-конференции 29 мая, на которой Беглов присутствовал, теплая компания "независимых изданий" тоже поупражнялась в искусстве заголовка. В версии "Поребрика" и "Моего района" все выглядит так, будто врио отказался общаться с журналистами и сбежал.

 

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403800.jpeg

 

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403801.jpeg

Издания умолчали, что пресс-конференция была посвящена конкурсу молодых управленцев "Мой город — мои возможности", а также что врио губернатора не был заявлен как один из основных участников. Как пишут "Невские Новости", пресс-конференция началась в 11-00, Беглов дал старт конкурсу и в 11:30 уже был на заводе "Силовые машины", как-то и было запланировано в его графике.

Не рефлексируйте — распространяйте!

Свою неприязнь к Беглову выразила и молодежная группа "Весна". "Молодые да ранние" уверяют, что Беглов непременно "разрушит Петербург". Впрочем, учитывая резко негативный настрой петербуржцев по отношению к "веснинцам", замеченным в оргиях, совращении школьниц и употреблении наркотиков, их слова вряд ли будет услышаны. Хотя они, как часть оппозиционного комьюнити, вряд ли смогли бы промолчать.

И, наконец, ожесточенной критикой Беглова занимаются некоторые петербургские политики, в частности, депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник. Парламентариев связывают давние дружба и сотрудничество. Выше уже упоминалось о схемах теневого заработка, которые использовали депутаты, заставляя строительные компании Петербурга регулярно заносить крупные суммы денег. Используя соцсети, Резник и Вишневский также активно критикуют врио губернатора, создавая видимость работы на благо города, а также защищая собственные теневые схемы.

Все вышеуказанные участники информационной кампании против Беглова оказывают друг другу всестороннее содействие — репостят статьи, выступают с поддержкой и активно комментируют посты.

Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга. 403802.jpeg

СМИ хвалят политиков, политики в качестве благодарности выбивают для СМИ гранты или заказывают "джинсу", а якобы "независимые" журналисты работают, не покладая пера, в нужном направлении. Например, журналистка Мария Карпенко замечена не только в травле Беглова, но и в огромном количестве хвалебных материалов в адрес Максима Резника, которые охотно публикуют СМИ медиамагната Разорёнова. Они, в свою очередь, активно пиарят молодую журналистку. А теплые отношения Резника и Вишневского известны давно — их дружбе не помешал даже наркоскандал, в который попал Резник. Несмотря на урон репутации, Вишневский продолжает оказывать поддержку давнему партнеру.

Иными словами, акцию "против Беглова" организовала тесная группа людей, постоянно работающих в связке и покрывающих друг друга в случае проблем с законом. Им невыгодно, чтобы у власти был врио губернатора Санкт-Петербурга, который помешает их давним отточенным механизмам. Учитывая агрессивность информационной атаки и наличие отработанных схем преступного обогащения, понятно: на кону стоит некий жирный куш, отказываться от которого заказчики травли не собираются.

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Темы СМИ выборы губернаторы Максим Резник Санкт-Петербург Александр Беглов Михаил Ходорковский информационная война
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