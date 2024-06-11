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Можно ли собаке спать на хозяйской кровати: мнение специалиста

Эксперт Герберт ответил, может ли собака спать на кровати хозяина

1:15
Зоосфера » Собаки

Среди владельцев собак нет единого мнения по данному вопросу: некоторые не видят в такой привычке питомца ничего плохого, другие же приучают своих питомцев с раннего возраста спать отдельно.

Эксперт Герберт ответил, может ли собака спать на кровати хозяина
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако данный вопрос важен и с точки зрения гигиены — на шерсти и лапах собаки могут находиться вредоносные микроорганизмы.

Что же говорят специалисты?

Эксперт в области домашних животных Кай Герберт считает, что собаки должны спать отдельно от человека, и это не только для обеспечения здоровья хозяина.

Некоторые собаки, особенно кобели, могут впоследствии демонстрировать признаки доминантного поведения.

В таких случаях животное плохо слушается, неохотно выполняет команды или полностью игнорирует хозяина. На прогулках собака будет сильно тянуть поводок и агрессивно реагировать на других людей и собак.

Это происходит потому, что собака начинает считать себя главной.

Старайтесь приучать животное спать отдельно с детства: создайте для него комфортное место, где оно сможет полноценно отдыхать.

Также не забывайте, что после прогулки нужно тщательно мыть собаке лапы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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