Можно ли собаке спать на хозяйской кровати: мнение специалиста

Среди владельцев собак нет единого мнения по данному вопросу: некоторые не видят в такой привычке питомца ничего плохого, другие же приучают своих питомцев с раннего возраста спать отдельно.
Однако данный вопрос важен и с точки зрения гигиены — на шерсти и лапах собаки могут находиться вредоносные микроорганизмы.
Эксперт в области домашних животных Кай Герберт считает, что собаки должны спать отдельно от человека, и это не только для обеспечения здоровья хозяина.
Некоторые собаки, особенно кобели, могут впоследствии демонстрировать признаки доминантного поведения.
В таких случаях животное плохо слушается, неохотно выполняет команды или полностью игнорирует хозяина. На прогулках собака будет сильно тянуть поводок и агрессивно реагировать на других людей и собак.
Это происходит потому, что собака начинает считать себя главной.
Старайтесь приучать животное спать отдельно с детства: создайте для него комфортное место, где оно сможет полноценно отдыхать.
Также не забывайте, что после прогулки нужно тщательно мыть собаке лапы.
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