Эти породы кошек поражают своей стоимостью: не каждому по карману

Эксперты назвали самые дорогие породы кошек

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые породы кошек стоят весьма дорого: их внешний вид и характерные особенности всегда будут свидетельствовать о том, что перед вами представитель элитного класса семейства кошачьих.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Часто высокая стоимость животных обусловлена тем, что они были выведены в результате скрещивания с дикими кошками.

Как выглядит топ-5 самых дорогих пород:

Саванна

Минимальная стоимость котенка составляет 4 тысячи долларов. Верхняя граница цены трудноопределима, поскольку самые эксклюзивные представители породы могут стоить несколько десятков тысяч долларов. Эти кошки очень крупные и могут достигать 60 сантиметров в холке. Порода саванна была выведена искусственно путем скрещивания с дикими африканскими кошками.

Эти кошки не подойдут людям со средним доходом, так как им необходимо много свободного пространства, а ещё лучше — наличие собственного бассейна, так как саванна обожает водные процедуры.

Кошки этой породы невероятно умные и могут поддаваться дрессировке, как собаки.

Чаузи

Этот удивительный гибрид дикой рыси и абиссинской кошки можно приобрести в среднем за 8-10 тысяч долларов. Чаузи обладают внешними данными дикого зверя и высоким интеллектом.

Высота этих кошек достигает 40 см, а вес составляет 8-15 кг. Продолжительность жизни животного варьируется от 10 до 15 лет.

Уникальность характера чаузи заключается в том, что они удивительным образом сочетают в себе черты хищника и домоседа. Они ласковые, преданные и умные, но за порцией ласки приходят только тогда, когда сами этого захотят.

Као-мани

Стоимость этой азиатской кошки составляет 9-10 тысяч долларов. Несмотря на высокую цену, эта порода не была выведена искусственно: история као-мани насчитывает как минимум 600 лет.

Эти животные обладают необычной внешностью: белая шерсть сочетается с разноцветными глазами.

Чаще всего встречается комбинация голубого, жёлтого и зелёного цветов. Нередко можно встретить као-мани с голубыми глазами и уникальной радужкой.

Порода очень редкая и считается настоящим сокровищем.

Сафари

Представители этой молодой породы (их вывели в 70-х годах прошлого века) стоят около 7-8 тысяч долларов.

Эти кошки достаточно крупные: их вес варьируется в пределах 8-14 кг.

Животные не агрессивны, но не подходят для тех, у кого уже есть домашние питомцы: дружеские отношения возможны только с собаками, которые станут отличными товарищами для игр.

Американский керл

За котенка с уникальными загнутыми ушами придётся заплатить около 3 тысяч долларов. Эта порода идеально подходит для семей с детьми и другими животными: они коммуникабельны, общительны и находят общий язык со всеми.