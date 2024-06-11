Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жеглов из "Место встречи изменить нельзя" неслучайно не был женат
Немецкий производитель стройматериалов Knauf расстается со своим бизнесом в России
Стильные прически для женщин старше 50: дерзкая пикси и другие трендовые стрижки
Аналитик посоветовал пенсионерам оформить медицинскую страховку до 65 лет
Бразильские фермеры готовы отдать миллионы долларов за элитные породы коров
Рецепт для сладкоежек: необычное овсяное печенье
Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с Грефом
Пилоты "Якутии" заметили в небе воздушный шар в форме лошади
Британские эксперты посоветовали соду для отбеливания швов между кафелем в ванной
Эти породы кошек поражают своей стоимостью: не каждому по карману

Эксперты назвали самые дорогие породы кошек

3:09
Зоосфера » Кошки

Некоторые породы кошек стоят весьма дорого: их внешний вид и характерные особенности всегда будут свидетельствовать о том, что перед вами представитель элитного класса семейства кошачьих.

Эксперты назвали самые дорогие породы кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Часто высокая стоимость животных обусловлена тем, что они были выведены в результате скрещивания с дикими кошками.

Как выглядит топ-5 самых дорогих пород:

Саванна

Минимальная стоимость котенка составляет 4 тысячи долларов. Верхняя граница цены трудноопределима, поскольку самые эксклюзивные представители породы могут стоить несколько десятков тысяч долларов. Эти кошки очень крупные и могут достигать 60 сантиметров в холке. Порода саванна была выведена искусственно путем скрещивания с дикими африканскими кошками.

Эти кошки не подойдут людям со средним доходом, так как им необходимо много свободного пространства, а ещё лучше — наличие собственного бассейна, так как саванна обожает водные процедуры.

Кошки этой породы невероятно умные и могут поддаваться дрессировке, как собаки.

Чаузи

Этот удивительный гибрид дикой рыси и абиссинской кошки можно приобрести в среднем за 8-10 тысяч долларов. Чаузи обладают внешними данными дикого зверя и высоким интеллектом.

Высота этих кошек достигает 40 см, а вес составляет 8-15 кг. Продолжительность жизни животного варьируется от 10 до 15 лет.

Уникальность характера чаузи заключается в том, что они удивительным образом сочетают в себе черты хищника и домоседа. Они ласковые, преданные и умные, но за порцией ласки приходят только тогда, когда сами этого захотят.

Као-мани

Стоимость этой азиатской кошки составляет 9-10 тысяч долларов. Несмотря на высокую цену, эта порода не была выведена искусственно: история као-мани насчитывает как минимум 600 лет.

Эти животные обладают необычной внешностью: белая шерсть сочетается с разноцветными глазами.

Чаще всего встречается комбинация голубого, жёлтого и зелёного цветов. Нередко можно встретить као-мани с голубыми глазами и уникальной радужкой.

Порода очень редкая и считается настоящим сокровищем.

Сафари

Представители этой молодой породы (их вывели в 70-х годах прошлого века) стоят около 7-8 тысяч долларов.

Эти кошки достаточно крупные: их вес варьируется в пределах 8-14 кг.

Животные не агрессивны, но не подходят для тех, у кого уже есть домашние питомцы: дружеские отношения возможны только с собаками, которые станут отличными товарищами для игр.

Американский керл

За котенка с уникальными загнутыми ушами придётся заплатить около 3 тысяч долларов. Эта порода идеально подходит для семей с детьми и другими животными: они коммуникабельны, общительны и находят общий язык со всеми.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Генштаб ВСУ принял "невозможность сдерживать наступление русских" в Часове Яре Дмитрий Плотников Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Последние материалы
Бразильские фермеры готовы отдать миллионы долларов за элитные породы коров
Рецепт для сладкоежек: необычное овсяное печенье
Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с Грефом
Пилоты "Якутии" заметили в небе воздушный шар в форме лошади
Британские эксперты посоветовали соду для отбеливания швов между кафелем в ванной
В Московском планетарии рассказали о реголите
Шрек не просто так дал себе необычное имя
Действенные техники удаления клёна
Кинологи назвали породы собак, которые не любят детей
Эксперты назвали самые дорогие породы кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников