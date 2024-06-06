Чем отличается уличная кошка от породистой: как отличить уличного хулигана

Не все люди заводят породистых кошек по разным причинам. Во-первых, это дорого и требует специального ухода.
Во-вторых, многие предпочитают взять бездомное животное, нуждающееся в любви и заботе, вместо покупки породистой кошки.
Однако важно понимать, что уличная кошка будет отличаться от породистой.
Вот три основных отличия:
Ревность
Кошки, пережившие жизнь на улице, будут очень оберегать свое место в доме. Если владелец начнет уделять внимание другим животным, такая кошка может начать беспокоиться, что её заменят.
Обучение
Необходимо уделить внимание основным аспектам воспитания: приучению к лотку, когтеточке и правильному поведению. Но при хороших условиях уличный котенок может быстро адаптироваться.
Характер
Уличная кошка будет больше напоминать своих диких предков. Нужно быть готовыми к этому. Однако такие кошки способны на глубокую привязанность и преданность своему хозяину, что не всегда характерно для домашних кошек.
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