Чем отличается уличная кошка от породистой: как отличить уличного хулигана

Эксперты ответили, чем отличается уличная кошка от породистой

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все люди заводят породистых кошек по разным причинам. Во-первых, это дорого и требует специального ухода.

Во-вторых, многие предпочитают взять бездомное животное, нуждающееся в любви и заботе, вместо покупки породистой кошки.

Однако важно понимать, что уличная кошка будет отличаться от породистой.

Вот три основных отличия:

Ревность

Кошки, пережившие жизнь на улице, будут очень оберегать свое место в доме. Если владелец начнет уделять внимание другим животным, такая кошка может начать беспокоиться, что её заменят.

Обучение

Необходимо уделить внимание основным аспектам воспитания: приучению к лотку, когтеточке и правильному поведению. Но при хороших условиях уличный котенок может быстро адаптироваться.

Характер

Уличная кошка будет больше напоминать своих диких предков. Нужно быть готовыми к этому. Однако такие кошки способны на глубокую привязанность и преданность своему хозяину, что не всегда характерно для домашних кошек.