Почему кошка любит спать в ногах хозяина: названа самая неожиданная причина

Эксперты ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей любовью к сну, поэтому большую часть своего свободного времени они проводят в отдыхе.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Иногда кошка может спать в два раза больше, чем бодрствовать. Животное тщательно выбирает место для отдыха.

Их дикие предки стремились найти максимально защищенное место, чтобы обезопасить себя. Несмотря на то что кошки теперь живут с человеком, их инстинкты остались неизменными.

Однако иногда их можно найти в самых неожиданных и неудобных местах, например, у ног хозяина. Существует множество теорий, объясняющих выбор места для сна наших питомцев.

Специалисты по энергетике и мистике считают, что кошки таким образом помогают своим хозяевам. В этот момент животное помогает человеку избавиться от накопленной за день негативной энергии и стресса. Кошки, как настоящие "эксперты" в мистических вопросах, нейтрализуют негатив без вреда для себя.

Таким образом, хозяин просыпается отдохнувшим и полным сил.

Более приземленная теория гласит, что кошка таким образом ищет защиты у человека, чтобы во время сна избежать возможной опасности.