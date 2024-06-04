Как сделать жизнь своей кошки долгой и счастливой: основные моменты

Эксперты ответили, как продлить жизнь кошке

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все владельцы кошек стремятся к тому, чтобы их любимцы жили как можно дольше, были здоровыми и счастливыми. Однако не всегда эта мечта становится реальностью, иногда из-за ошибок самих владельцев.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Основная потребность кошки — это забота и защита от вредных факторов, и это проще, чем кажется на первый взгляд. Чтобы ваш кошачий друг жил долго, следуйте этим простым правилам:

Качественное питание

Начните с самого очевидного — питания. Не экономьте на качестве корма, плохой корм может навредить здоровью кошки. Избегайте кормления кошки продуктами, которые могут быть для неё опасны, например, сладостями, грибами, луком, чесноком, томатами, картофелем, виноградом и т. д.

Регулярные визиты в ветеринарную клинику

Не ограничивайтесь посещением ветеринара только в случае болезни. Регулярные профилактические осмотры (1-2 раза в год) помогут вовремя обнаружить заболевания.

Активное взаимодействие

Не забывайте о потребности кошек в общении и играх. Даже в самые насыщенные дни найдите время для игр с вашим питомцем.

Защита от стресса

Одна из причин долголетия некоторых кошек — минимальное количество стресса в их жизни. Старайтесь защищать вашего питомца от стрессовых ситуаций, таких как громкие звуки, переезды и ремонт в доме.

Ограничение самовыгула

Хотя кошки, которым разрешено гулять на улице, могут казаться счастливее, помните о рисках. Такие кошки подвержены различным болезням и опасностям.

Эти простые меры помогут обеспечить здоровую и счастливую жизнь вашему четвероногому другу.