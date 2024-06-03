Избавит от лишних килограммов и подарит позитивный настрой: какие изменения в жизни хозяина привнесет собака

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Эксперты ответили, какие изменения в жизни хозяина привнесет собака

1:08
Зоосфера » Собаки

Собака — это не просто домашнее животное, а полноценный член семьи, который дарит мощную эмоциональную отдачу.

Эксперты ответили, какие изменения в жизни хозяина привнесет собака
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Совместное проживание с питомцем оказывает сильное положительное влияние на человека. Кроме того, положительное воздействие на организм очевидно.

Какие изменения могут произойти:

  • Если у вас есть склонность к полноте или лишний вес, собака поможет вам справиться с этой проблемой. С собакой невозможно постоянно лежать на диване — нужно выходить на прогулки 2-3 раза в день.
  • Улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Такой уровень физической активности помогает предотвратить развитие опасных заболеваний.
  • Улучшается цвет лица, так как вы начнете больше времени проводить на свежем воздухе.
  • Прогулки и общение с собакой — отличная профилактика депрессии и прекрасный способ справиться со стрессом.
  • Мало кто знает, что спящая рядом с вашей кроватью собака положительно влияет на качество сна. В результате вы будете чувствовать себя отдохнувшим и энергичным.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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