Избавит от лишних килограммов и подарит позитивный настрой: какие изменения в жизни хозяина привнесет собака

Эксперты ответили, какие изменения в жизни хозяина привнесет собака

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — это не просто домашнее животное, а полноценный член семьи, который дарит мощную эмоциональную отдачу.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Совместное проживание с питомцем оказывает сильное положительное влияние на человека. Кроме того, положительное воздействие на организм очевидно.

Какие изменения могут произойти:

Если у вас есть склонность к полноте или лишний вес, собака поможет вам справиться с этой проблемой. С собакой невозможно постоянно лежать на диване — нужно выходить на прогулки 2-3 раза в день.

Улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Такой уровень физической активности помогает предотвратить развитие опасных заболеваний.

Улучшается цвет лица, так как вы начнете больше времени проводить на свежем воздухе.

Прогулки и общение с собакой — отличная профилактика депрессии и прекрасный способ справиться со стрессом.

Мало кто знает, что спящая рядом с вашей кроватью собака положительно влияет на качество сна. В результате вы будете чувствовать себя отдохнувшим и энергичным.