Кошка может показаться совершенно безобидным питомцем, но в состоянии гнева способна нанести своему хозяину травмы, такие как царапины.
Однако следует понимать, что спокойное и уравновешенное животное не может внезапно стать агрессивным без причины. Должно быть рациональное объяснение этому изменению поведения.
Некоторые владельцы сразу думают о бешенстве, но в большинстве случаев беспокойство напрасно: если регулярно проводится вакцинация и животное содержится в домашних условиях, заражение маловероятно.
Нарушение домашней обстановки
Кошки любят порядок, тишину и спокойствие. Если эти условия нарушены, настроение питомца может заметно ухудшиться. Например, кошки не переносят громкие звуки. Поэтому при проведении ремонтных работ важно позаботиться о комфорте кошки.
Постоянные раздражающие факторы могут вызвать агрессию, как утверждают эксперты. Не стоит громко слушать музыку, пугать кошку пылесосом или феном, а также приглашать шумные компании в её присутствии.
Необходимость посещения ветеринара
Иногда кошки становятся агрессивными из-за болевых ощущений, даже к своим владельцам. Если ваша обычно ласковая и спокойная кошка вдруг стала агрессивной, это повод насторожиться: возможно, у неё появились проблемы со здоровьем.
Обратите внимание на другие возможные симптомы, такие как отказ от еды и воды, вялость и апатичность.
Ветеринар сможет назначить необходимые анализы и определить, что беспокоит вашу кошку.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.