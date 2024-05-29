Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексей Панин* задолжал налоговой службе 212 тысяч рублей
arXiv: открыты новые миры, блуждающие по космосу в 1500 световых лет от Земли
Клиенты "Росгосстраха" получили более 153 млн рублей за потерянный урожай
Большинство электронных виз в Россию были выданы Китайцам
Кокосовое молоко улучшает микрофлору кишечника и повышает иммунитет
BYD представила новую гибридную технологию с рекордной экономией топлива
Помидоры любят кефир: вот рецепт
Волейболист Голубев вернулся в сборную "Белогорье"
Нутрициолог Макиша: кетодиета увеличивает уровень плохого холестерина и проблемы ЖКТ
Как кактус: из-за чего кошка внезапно стала агрессивной — виноваты только вы

Эксперты ответили, почему кошка может стать агрессивной

1:43
Зоосфера » Кошки

Кошка может показаться совершенно безобидным питомцем, но в состоянии гнева способна нанести своему хозяину травмы, такие как царапины.

Эксперты ответили, почему кошка может стать агрессивной
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако следует понимать, что спокойное и уравновешенное животное не может внезапно стать агрессивным без причины. Должно быть рациональное объяснение этому изменению поведения.

Некоторые владельцы сразу думают о бешенстве, но в большинстве случаев беспокойство напрасно: если регулярно проводится вакцинация и животное содержится в домашних условиях, заражение маловероятно.

Каковы возможные причины агрессии?

Нарушение домашней обстановки

Кошки любят порядок, тишину и спокойствие. Если эти условия нарушены, настроение питомца может заметно ухудшиться. Например, кошки не переносят громкие звуки. Поэтому при проведении ремонтных работ важно позаботиться о комфорте кошки.

Постоянные раздражающие факторы могут вызвать агрессию, как утверждают эксперты. Не стоит громко слушать музыку, пугать кошку пылесосом или феном, а также приглашать шумные компании в её присутствии.

Необходимость посещения ветеринара

Иногда кошки становятся агрессивными из-за болевых ощущений, даже к своим владельцам. Если ваша обычно ласковая и спокойная кошка вдруг стала агрессивной, это повод насторожиться: возможно, у неё появились проблемы со здоровьем.

Обратите внимание на другие возможные симптомы, такие как отказ от еды и воды, вялость и апатичность.

Ветеринар сможет назначить необходимые анализы и определить, что беспокоит вашу кошку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером
Рассказываем, когда перец страдает от недостатка освещения
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая" Анжела Якубовская Польские националисты использовали русско-турецкую войну в своих целях Сергей Лебедев Удар дронов по РЛС "Воронеж" под Армавиром разрабатывал Лондон Дмитрий Плотников
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Космический грузовик "Прогресс МС-25" упал в Тихий океан
Последние материалы
BYD представила новую гибридную технологию с рекордной экономией топлива
Помидоры любят кефир: вот рецепт
Волейболист Голубев вернулся в сборную "Белогорье"
Нутрициолог Макиша: кетодиета увеличивает уровень плохого холестерина и проблемы ЖКТ
Три бьюти рецепта с рисовой водой: уход за кожей и волосами
Президент поручил расширить программу льготного кредитования отелей
Путин поручил создать федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"
Анализ ВСК: Новосибирская область лидирует по числу случаев паводков
Илон Маск предложил туры по заводу Tesla для акционеров перед голосованием
Стало известно, хочет ли кошка стать мамой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников