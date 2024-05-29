Как кактус: из-за чего кошка внезапно стала агрессивной — виноваты только вы

Эксперты ответили, почему кошка может стать агрессивной

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошка может показаться совершенно безобидным питомцем, но в состоянии гнева способна нанести своему хозяину травмы, такие как царапины.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако следует понимать, что спокойное и уравновешенное животное не может внезапно стать агрессивным без причины. Должно быть рациональное объяснение этому изменению поведения.

Некоторые владельцы сразу думают о бешенстве, но в большинстве случаев беспокойство напрасно: если регулярно проводится вакцинация и животное содержится в домашних условиях, заражение маловероятно.

Каковы возможные причины агрессии?

Нарушение домашней обстановки

Кошки любят порядок, тишину и спокойствие. Если эти условия нарушены, настроение питомца может заметно ухудшиться. Например, кошки не переносят громкие звуки. Поэтому при проведении ремонтных работ важно позаботиться о комфорте кошки.

Постоянные раздражающие факторы могут вызвать агрессию, как утверждают эксперты. Не стоит громко слушать музыку, пугать кошку пылесосом или феном, а также приглашать шумные компании в её присутствии.

Необходимость посещения ветеринара

Иногда кошки становятся агрессивными из-за болевых ощущений, даже к своим владельцам. Если ваша обычно ласковая и спокойная кошка вдруг стала агрессивной, это повод насторожиться: возможно, у неё появились проблемы со здоровьем.

Обратите внимание на другие возможные симптомы, такие как отказ от еды и воды, вялость и апатичность.

Ветеринар сможет назначить необходимые анализы и определить, что беспокоит вашу кошку.