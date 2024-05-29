Кошку больше не будет укачивать в машине: советы ветеринаров

Многие владельцы кошек предпочитают в теплые месяцы взять своих питомцев на дачу, но иногда может возникнуть необходимость посетить ветеринара.
Это может потребовать использования автомобиля или общественного транспорта, но не все животные переносят поездки легко. Некоторые кошки становятся очень напряженными, а другим просто плохо во время поездки.
Существуют секреты, которые могут облегчить этот процесс:
Привыкание к переноске
Лучше всего заранее знакомить питомца с переноской, чтобы она не стала дополнительным источником стресса в момент поездки. Рекомендуется просто оставлять переноску в комнате, где кошка обычно отдыхает. Это может заставить питомца использовать переноску как место для сна и отдыха.
Полезные мелочи
Кошки могут испытывать стресс и сходить в туалет прямо в переноске, поэтому полезно укрыть дно специальной пеленкой. За пару часов до поездки рекомендуется опорожнить кишечник животного и лучше не кормить его за некоторое время до отправления.
Если вашему питомцу все равно плохо в машине, стоит обратиться к врачу, возможно, питомец страдает от дорожной болезни. Существуют ветеринарные препараты, которые могут помочь вашему любимцу справиться с этим.
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