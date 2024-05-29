Кошку больше не будет укачивать в машине: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, почему кошку укачивает в машине

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек предпочитают в теплые месяцы взять своих питомцев на дачу, но иногда может возникнуть необходимость посетить ветеринара.

Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Это может потребовать использования автомобиля или общественного транспорта, но не все животные переносят поездки легко. Некоторые кошки становятся очень напряженными, а другим просто плохо во время поездки.

Существуют секреты, которые могут облегчить этот процесс:

Привыкание к переноске

Лучше всего заранее знакомить питомца с переноской, чтобы она не стала дополнительным источником стресса в момент поездки. Рекомендуется просто оставлять переноску в комнате, где кошка обычно отдыхает. Это может заставить питомца использовать переноску как место для сна и отдыха.

Полезные мелочи

Кошки могут испытывать стресс и сходить в туалет прямо в переноске, поэтому полезно укрыть дно специальной пеленкой. За пару часов до поездки рекомендуется опорожнить кишечник животного и лучше не кормить его за некоторое время до отправления.

Если вашему питомцу все равно плохо в машине, стоит обратиться к врачу, возможно, питомец страдает от дорожной болезни. Существуют ветеринарные препараты, которые могут помочь вашему любимцу справиться с этим.