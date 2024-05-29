Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Татьяна Буланова на протяжении 25 лет не ест после пяти вечера
Депутат Кирьянов: коррекция налоговой системы нужна
Mash: виллу Алсу и Яна Абрамова продадут за 800 млн рублей после развода
Уникальные свойства орехов пекан
Полынь на участке принесёт пользу
Барановская сфотографировалась с младшим сыном: какой хорошенький мальчик
"Офицеры России": Трамп забыл, чем могут закончиться ядерные игры для планеты
Как сохранить объем волос на протяжении недели: рекомендации по правильному сушению
StarHit: блогерша Анастасия Костенко задолжала налоговой 1,6 млн рублей
Какими запахами отпугивать кошек от грядок: дачникам на заметку

Россияне поделились способами отпугнуть кошек от грядок

3:34
Зоосфера » Кошки

Какие ароматы не нравятся кошкам? Этот вопрос часто возникает у людей, желающих избавиться от нежелательных посетителей в своем саду или в лотке.

Россияне поделились способами отпугнуть кошек от грядок
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этой статье мы рассмотрим способы, как отпугнуть кошек, не причиняя им вреда.

Любители кошек осведомлены о том, что их питомцы могут создавать проблемы. Их защитный инстинкт заставляет их точить когти, иногда используя для этого мебель, стены, ковры и диваны. Доминирующая и индивидуалистическая натура кошек делает их трудными к поддаче дрессировке.

Первым шагом следует приобрести когтеточки. Если этого недостаточно, можно воспользоваться отпугивающими средствами, которые удержат питомца от оставления царапин в доме.

Еще одной неприятной привычкой кошек является метка для мочи, особенно когда они еще котята. Те, кто сталкивался с кошачьей мочой, знают, насколько неприятен ее запах и как трудно избавиться от него. Если кошки выбрали для своих нужд детскую песочницу или огород, это может быть особенно опасно из-за риска заражения токсоплазмозом.

Рядом с такими местами можно посадить растения, которые отпугивают кошек, или обработать территорию вокруг них ароматизатором.

Ароматы, которые не нравятся кошкам

Лимон является одним из самых сильных ароматов, отталкивающих кошек. Его интенсивный и кислый запах считается неприятным для кошек, которые обладают более 200 миллионами обонятельных клеток в носу, в четыре раза больше, чем у человека. Кошки могут ощущать запах лимона на расстоянии. То же самое относится и к запаху лайма. Кошки не любят цитрусовые вообще, но ни один из них не отталкивает их так сильно, как лимон и лайм.
Аромат лаванды приятен людям, но крайне раздражает кошек. Он вызывает раздражение слизистой носа. Масло лаванды можно распылить по нежелательным для кошки местам в квартире или просто посадить лаванду в горшки.
Посадка лаванды в земле или в горшках может помочь избавиться от кошек в саду. Это легко ухаживать за растением, и оно станет прекрасным дополнением к саду. Лаванда отпугнет не только кошек, но и комаров, клещей и тли.

Травянистое растение рута — еще один способ избавиться от кошек в саду. Этот многолетник, достигающий примерно 50 сантиметров в высоту, излучает приятный для человека аромат, но кошки не выносят его. Посадка руты в саду поможет избежать неприятных запахов.
Герань также способна отпугнуть кошек как в доме, так и в саду. Эфирное масло герани или растение в горшке могут быть использованы в помещении, а садовые экземпляры следует высаживать прямо в землю. Кошек отпугивает не цветение, а аромат светло-зеленых листьев герани. Важно высаживать герань на солнечном месте, где она лучше всего процветает и источает аромат.
Coleus canina, или "кошачий колеус", — еще одно растение, рекомендуемое для отпугивания кошек из сада. Этот многолетник прекрасно растет как на солнце, так и в полутени. Его серебристо-зеленые листья излучают аромат, который едва уловим для человека, но эффективно отпугивает кошек и собак.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Последние материалы
Имя Алексея Панина* пополнило список террористов и экстремистов
Врач Демьяновская: сон в жару может привести к гипертонии и тромбам
Телеведущий Дмитрий Дибров отрицает у себя наличие бизнеса
Диетолог Писарева рассказала о том, как правильно питаться летом
Актёр Дэвид Харбор и его жена Лили Аллен следят за телефонами друг друга
Автомошенник из Благовещенска получил 6 лет колонии за хищение страховых выплат
Актриса Настасья Самбурская заявила, что у неё психическое расстройство
Стрептококковая инфекция, распространяющаяся в Азии, возможно, передаётся по воздуху
Доказана принципиальная возможность применения мемристоров в нейрморфных чипах
Министр транспорта США Буттиджич обвинил изменение климата в неполадках Boeing
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников