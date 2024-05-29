Какими запахами отпугивать кошек от грядок: дачникам на заметку

Россияне поделились способами отпугнуть кошек от грядок

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Какие ароматы не нравятся кошкам? Этот вопрос часто возникает у людей, желающих избавиться от нежелательных посетителей в своем саду или в лотке.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этой статье мы рассмотрим способы, как отпугнуть кошек, не причиняя им вреда.

Любители кошек осведомлены о том, что их питомцы могут создавать проблемы. Их защитный инстинкт заставляет их точить когти, иногда используя для этого мебель, стены, ковры и диваны. Доминирующая и индивидуалистическая натура кошек делает их трудными к поддаче дрессировке.

Первым шагом следует приобрести когтеточки. Если этого недостаточно, можно воспользоваться отпугивающими средствами, которые удержат питомца от оставления царапин в доме.

Еще одной неприятной привычкой кошек является метка для мочи, особенно когда они еще котята. Те, кто сталкивался с кошачьей мочой, знают, насколько неприятен ее запах и как трудно избавиться от него. Если кошки выбрали для своих нужд детскую песочницу или огород, это может быть особенно опасно из-за риска заражения токсоплазмозом.

Рядом с такими местами можно посадить растения, которые отпугивают кошек, или обработать территорию вокруг них ароматизатором.

Ароматы, которые не нравятся кошкам

Лимон является одним из самых сильных ароматов, отталкивающих кошек. Его интенсивный и кислый запах считается неприятным для кошек, которые обладают более 200 миллионами обонятельных клеток в носу, в четыре раза больше, чем у человека. Кошки могут ощущать запах лимона на расстоянии. То же самое относится и к запаху лайма. Кошки не любят цитрусовые вообще, но ни один из них не отталкивает их так сильно, как лимон и лайм.

Аромат лаванды приятен людям, но крайне раздражает кошек. Он вызывает раздражение слизистой носа. Масло лаванды можно распылить по нежелательным для кошки местам в квартире или просто посадить лаванду в горшки.

Посадка лаванды в земле или в горшках может помочь избавиться от кошек в саду. Это легко ухаживать за растением, и оно станет прекрасным дополнением к саду. Лаванда отпугнет не только кошек, но и комаров, клещей и тли.

Травянистое растение рута — еще один способ избавиться от кошек в саду. Этот многолетник, достигающий примерно 50 сантиметров в высоту, излучает приятный для человека аромат, но кошки не выносят его. Посадка руты в саду поможет избежать неприятных запахов.

Герань также способна отпугнуть кошек как в доме, так и в саду. Эфирное масло герани или растение в горшке могут быть использованы в помещении, а садовые экземпляры следует высаживать прямо в землю. Кошек отпугивает не цветение, а аромат светло-зеленых листьев герани. Важно высаживать герань на солнечном месте, где она лучше всего процветает и источает аромат.

Coleus canina, или "кошачий колеус", — еще одно растение, рекомендуемое для отпугивания кошек из сада. Этот многолетник прекрасно растет как на солнце, так и в полутени. Его серебристо-зеленые листья излучают аромат, который едва уловим для человека, но эффективно отпугивает кошек и собак.