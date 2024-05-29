Почему собака агрессивна к сородичам: научное объяснение

Кинологи рассказали, почему собака может быть агрессивна к сородичам

Владельцам собак, склонных к агрессивному поведению по отношению к своим сородичам, приходится столкнуться с некоторыми трудностями: они вынуждены избегать мест, где собираются другие животные, во время прогулок.

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Однако агрессия не возникает из воздуха: у любого такого поведения есть свои причины.

Одной из самых распространенных причин является желание доминировать. Если владелец слишком упорно стремится установить господство над своей собакой, устанавливая иерархию отношений, то собаке может захотеться проявить себя. Эта тенденция чаще всего наблюдается у кобелей и собак доминирующих пород.

Если у собаки из-за неправильного воспитания исчезает уверенность в себе, она не всегда становится мирной и спокойной: через конфликты с другими животными она пытается восстановить свою самооценку.

Поэтому эксперты советуют избегать излишне строгой модели воспитания и предпочитают подход, основанный на понимании поведения животного.

Неправильная социализация также может стать причиной агрессии. Некоторые заводчики слишком рано отделяют щенков друг от друга, лишая их возможности общаться со своими сородичами. Это может привести к тому, что пес не понимает, почему ему следует быть дружелюбным к другим собакам.

Лучшим решением является приучение питомца к социализации с раннего возраста, чтобы он мог нормально общаться со своими собратьями.

Агрессия со стороны других собак также может повлиять на поведение. Иногда взрослые собаки могут быть враждебно настроены к щенкам и молодым особям, оставляя негативный опыт. В результате собака начинает воспринимать всех животных как потенциальную угрозу и предпочитает нападать первой.