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Собака не хочет выходить на улицу: 12 причин и как это исправить

Кинологи объяснили, почему собака не хочет выходить на улицу

Зоосфера » Собаки

Некоторые псы боятся выходить на улицу по разным причинам. Для того чтобы обеспечить им счастливую жизнь, необходим регулярный физический тренировочный режим.

Кинологи объяснили, почему собака не хочет выходить на улицу
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Оптимальное количество выгулов для питомца составляет три раза в день с учетом породы и размера собаки: маленьким псам достаточно 30 минут на выгул, в то время как крупным нужно минимум 1 час. Но что делать, если пес не хочет выходить на улицу?

Помещенные в дом, псы могут столкнуться с проблемами, такими как проблемы с суставами, эмоциональные расстройства, избыточный вес и заболевания. Эксперты выяснили, почему питомец может не хотеть выходить на улицу.

  • Плохой опыт. Собаки могут помнить неприятные события, такие как аварии или драки, что может вызвать у них страх перед прогулками. В этом случае помощь кинолога необходима для преодоления травмы.
  • Неизвестная территория. Животные могут чувствовать себя дезориентированными и напуганными из-за изменения запахов окружающей среды.
  • Непривычный климат. Плохая погода или гром могут вызывать страх у собаки.
  • Непривычный поводок. Некоторые собаки не привыкли использовать поводок, что может вызывать у них тревогу.
  • Чувствительность к звукам. Звуки, которые не беспокоили бы человека, могут пугать собаку.
  • Ошеломление. Собаки могут чувствовать себя подавленными из-за внешних раздражителей на улице.
  • Плохая социализация. Недостаточная социализация может привести к страхам и фобиям.
  • Плохая подготовка. Плохие воспоминания о выгулах могут вызывать тревогу у собаки.
  • Боль. Болезненные состояния могут препятствовать выходу на улицу.
  • Проблемы со зрением. Проблемы со зрением могут сделать выгулы страшными для собаки.
  • Старость. Старые собаки могут испытывать боли и дискомфорт при движении.

Страх перед окружающими условиями. Некоторые собаки могут бояться окружающей среды или объектов на улице.
В случае проблем с прогулками обращение к ветеринару или этологу может помочь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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