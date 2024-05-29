Собака не хочет выходить на улицу: 12 причин и как это исправить

Некоторые псы боятся выходить на улицу по разным причинам. Для того чтобы обеспечить им счастливую жизнь, необходим регулярный физический тренировочный режим.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Оптимальное количество выгулов для питомца составляет три раза в день с учетом породы и размера собаки: маленьким псам достаточно 30 минут на выгул, в то время как крупным нужно минимум 1 час. Но что делать, если пес не хочет выходить на улицу?
Помещенные в дом, псы могут столкнуться с проблемами, такими как проблемы с суставами, эмоциональные расстройства, избыточный вес и заболевания. Эксперты выяснили, почему питомец может не хотеть выходить на улицу.
Плохой опыт. Собаки могут помнить неприятные события, такие как аварии или драки, что может вызвать у них страх перед прогулками. В этом случае помощь кинолога необходима для преодоления травмы.
Неизвестная территория. Животные могут чувствовать себя дезориентированными и напуганными из-за изменения запахов окружающей среды.
Непривычный климат. Плохая погода или гром могут вызывать страх у собаки.
Непривычный поводок. Некоторые собаки не привыкли использовать поводок, что может вызывать у них тревогу.
Чувствительность к звукам. Звуки, которые не беспокоили бы человека, могут пугать собаку.
Ошеломление. Собаки могут чувствовать себя подавленными из-за внешних раздражителей на улице.
Плохая социализация. Недостаточная социализация может привести к страхам и фобиям.
Плохая подготовка. Плохие воспоминания о выгулах могут вызывать тревогу у собаки.
Боль. Болезненные состояния могут препятствовать выходу на улицу.
Проблемы со зрением. Проблемы со зрением могут сделать выгулы страшными для собаки.
Старость. Старые собаки могут испытывать боли и дискомфорт при движении.
Страх перед окружающими условиями. Некоторые собаки могут бояться окружающей среды или объектов на улице. В случае проблем с прогулками обращение к ветеринару или этологу может помочь.