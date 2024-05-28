Обязательные команды, которые должна знать каждая собака: советы кинологов

Кинологи назвали обязательные команды для собак

3:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Домашние собаки стали неотъемлемой частью жизни многих городских жителей. Для комфортного совместного проживания питомца необходимо воспитывать.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует мнение, что собак декоративных пород не нужно дрессировать, однако это заблуждение: декоративные собаки так же нуждаются в воспитании, как и любые другие, поскольку у них есть свои потребности и характер.

Причина заведения собаки, будь то для души или для выставок, не играет роли — животное нужно воспитывать в любом случае.

Когда собака хорошо воспитана, она приносит радость и дома, и на прогулке. Кроме того, хозяин может быть уверен, что его питомец не создаст проблем для окружающих.

На основе этого был разработан набор команд и навыков, которые должна знать каждая домашняя собака. Эксперты выделили основные из них. Главные команды для любой собаки включают: "фу" или "нельзя", "ко мне", "рядом", "место", "сидеть", "лежать", "стоять", "дай".

"Фу" или "нельзя"

Команда "фу" или "нельзя" выбирается по удобству для хозяина, но менять ее нельзя, так как собака запоминает изначально выбранное слово.

Эта команда полезна в различных ситуациях, например, если собака хочет что-то подобрать с земли или погнаться за кошкой. Она считается самой важной, поскольку может спасти жизнь питомца, предотвратив, например, поедание отравленной еды.

"Ко мне"

Команда "ко мне" очень важна и часто используется на прогулках и дома. С ее помощью хозяин контролирует передвижение собаки, призывая ее к себе по необходимости.

Многие видели ситуацию, когда хозяин не может поймать собаку, отпущенную с поводка. С собакой, знающей команду "ко мне", такого не произойдет.

"Рядом"

Команда "рядом" особенно нужна для передвижения по городу. Обученная этой команде собака не будет тянуть поводок, путаться под ногами у хозяина или прохожих, пытаться нюхать других собак или кусты.

Собака, знающая команду "рядом", всегда идет возле ноги хозяина, когда это необходимо.

"Сидеть", "лежать", "стоять"

Команды "сидеть", "лежать" и "стоять" важны для комфортной и безопасной жизни. Они помогают в ситуациях, когда нужно, чтобы собака приняла определенную позу и оставалась в ней.

Например, на приеме у ветеринара проще осмотреть собаку, если она стоит, или когда хозяин насыпает еду, команда "сидеть" помогает удержать собаку на месте.

"Место"

Команда "место" в основном используется дома, чтобы обозначить место собаки и отправить ее туда при необходимости.

Например, чтобы собака не спала на диване или кровати, по команде "место" она отправится в свой уголок. Команда также полезна в других ситуациях, когда нужно направить собаку в выделенное для нее место.

"Дай"

Команда "дай" используется для игр, чтобы собака отдала хозяину предмет, находящийся у нее во рту, например, мяч или палку. Эта команда может спасти здоровье питомца, если собака подобрала что-то опасное на улице.

Это основные команды, знание которых необходимо для комфортной жизни с собакой.

Другие команды

Если хозяину и собаке нравится заниматься вместе, можно изучить и другие команды, такие как "апорт", "поклон" или "принеси тапочки".

Важно помнить, что собака будет с удовольствием учить и выполнять команды в доброжелательной и спокойной обстановке.