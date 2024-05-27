Фонтан необузданной радости: именно из-за этого кот после туалета носится по всему дому

Ветеринары рассказали об эмоциях кошки после туалета

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки всегда удивляют своих хозяев необычным поведением.

Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иногда домашние питомцы начинают носиться по квартире после посещения туалета. На это есть несколько причин.

Одна из них заключается в том, что после туалета у кошки стимулируется блуждающий нерв, что, по мнению некоторых специалистов, приносит ей удовольствие.

Таким образом, животное выражает это чувство через активные действия.

Кроме того, кошка может просто чувствовать себя хорошо после испражнения. Также следует помнить, что кошки — чистоплотные существа. Бегая, они могут пытаться избавиться от неприятного запаха или встряхнуть с себя остатки наполнителя для лотка. Некоторые утверждают, что это связано с инстинктами: стремление держаться подальше от запаха испражнений помогает им скрываться от хищников.

Наконец, есть и менее приятная причина.

Чрезмерно активное поведение кошки после туалета может свидетельствовать о болевых ощущениях, которые она испытывает во время процесса, после чего стремится как можно быстрее покинуть место дискомфорта.