Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Получите хороший урожай цветной капусты
В Калужской области стартовали съемки нового сезона сериала "Жуки"
Актриса Джейн Сеймур продаёт своё поместье XVI века за $16 млн
Медсестра из Смоленска выиграла суд и добилась назначения страховой пенсии
Лучшие автомобили до 750 000 рублей: выбор автослесаря
Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах
Украсьте сад энотерой: как ухаживать за этим цветком
Анна Семенович отправилась в отпуск в Гагры
Похудение: пять частых ошибок, замедляющих процесс снижения веса
Не давайте спать своей кошке больше этого времени: норма сна для любого пушистика

Ветеринары назвали норму сна для кошек

2:30
Зоосфера » Кошки

Считается, что домашние кошки должны почти всегда спать. Это в определённой степени верно, но касается лишь взрослых и зрелых животных.

Ветеринары назвали норму сна для кошек
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Молодые коты обычно активны и любопытны: они всё изучают, нюхают, играют, смотрят в окна и общаются с хозяевами.

Иногда все кошки отдыхают днём, а самый младший котёнок продолжает бегать, прыгать, кричать и играть с игрушками и другими предметами.

Что нужно знать о режиме сна кошек? Кошка должна спать ночью. Если она бродит и кричит, возможно, её недостаточно накормили на ужин или что-то беспокоит. Однако некоторые кошки, например, сиамцы, могут мешать людям спать просто из-за своей вредности. Они обычно признают только одного хозяина и игнорируют замечания остальных.

Днём сон кошек часто прерывается. После завтрака они не всегда сразу засыпают. Некоторым важно пообщаться с хозяевами и прогуляться по квартире. Засыпают они ближе к полудню, а в течение дня могут перемещаться из комнаты в комнату, дремля в разных местах, включая ванную или табуретку.

Некоторые чувствительные кошки нуждаются в поддержке хозяина, чтобы уснуть. Им важно, чтобы человек был рядом. Если хозяин отходит, кошка может проснуться и последовать за ним, особенно если это путь на кухню за едой.

Осенне-зимний период особенно сложен. Из-за раннего наступления темноты кошки просыпаются около 5 часов утра, думая, что уже пора ужинать. В это время они пристают к хозяевам, требуя еды, хотя могут не быть голодными. Их нужно успокоить, поговорить ласково, погладить и уложить обратно спать до настоящего времени ужина.

В среднем, домашние кошки спят 12-15 часов в сутки. Пожилые могут спать до 18 часов. Маленькие котята проводят почти всё время в полусне, даже засыпая во время кормления. А вот кормящая кошка спит мало и редко, поскольку её материнский инстинкт требует постоянной бдительности.

Остальные кошки спят полноценным ночным сном и днём с перерывами (с утра до обеда и во второй половине дня). Коты могут просыпаться, если кто-то приходит в гости или хозяева занимаются перестановкой мебели, поскольку их любопытство важнее сна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня

Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.

Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах
Украсьте сад энотерой: как ухаживать за этим цветком
Ветеринары назвали норму сна для кошек
Анна Семенович отправилась в отпуск в Гагры
Похудение: пять частых ошибок, замедляющих процесс снижения веса
Тренер Соломин рассказал о пользе упражнения йога Намаскар
Белый соус для шашлыка: станет также отличным дополнением к рыбе на гриле
Звезда "Ворониных" Георгий Дронов рассказал, что стал отцом в 40 лет
Названа мебель, которая должна быть в каждой детской комнате
Эксперты рассказали, почему кошки дергаются во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников