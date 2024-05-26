Не давайте спать своей кошке больше этого времени: норма сна для любого пушистика

Ветеринары назвали норму сна для кошек

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Считается, что домашние кошки должны почти всегда спать. Это в определённой степени верно, но касается лишь взрослых и зрелых животных.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Молодые коты обычно активны и любопытны: они всё изучают, нюхают, играют, смотрят в окна и общаются с хозяевами.

Иногда все кошки отдыхают днём, а самый младший котёнок продолжает бегать, прыгать, кричать и играть с игрушками и другими предметами.

Что нужно знать о режиме сна кошек? Кошка должна спать ночью. Если она бродит и кричит, возможно, её недостаточно накормили на ужин или что-то беспокоит. Однако некоторые кошки, например, сиамцы, могут мешать людям спать просто из-за своей вредности. Они обычно признают только одного хозяина и игнорируют замечания остальных.

Днём сон кошек часто прерывается. После завтрака они не всегда сразу засыпают. Некоторым важно пообщаться с хозяевами и прогуляться по квартире. Засыпают они ближе к полудню, а в течение дня могут перемещаться из комнаты в комнату, дремля в разных местах, включая ванную или табуретку.

Некоторые чувствительные кошки нуждаются в поддержке хозяина, чтобы уснуть. Им важно, чтобы человек был рядом. Если хозяин отходит, кошка может проснуться и последовать за ним, особенно если это путь на кухню за едой.

Осенне-зимний период особенно сложен. Из-за раннего наступления темноты кошки просыпаются около 5 часов утра, думая, что уже пора ужинать. В это время они пристают к хозяевам, требуя еды, хотя могут не быть голодными. Их нужно успокоить, поговорить ласково, погладить и уложить обратно спать до настоящего времени ужина.

В среднем, домашние кошки спят 12-15 часов в сутки. Пожилые могут спать до 18 часов. Маленькие котята проводят почти всё время в полусне, даже засыпая во время кормления. А вот кормящая кошка спит мало и редко, поскольку её материнский инстинкт требует постоянной бдительности.

Остальные кошки спят полноценным ночным сном и днём с перерывами (с утра до обеда и во второй половине дня). Коты могут просыпаться, если кто-то приходит в гости или хозяева занимаются перестановкой мебели, поскольку их любопытство важнее сна.