Кошки и двери: почему ваш питомец нуждается в открытых проходах

Если у вас есть кошка в доме, то следите за тем, чтобы между комнатами всегда были открытые двери. Важно понимать, что речь идет исключительно о внутренних дверях, в то время как входные должны оставаться закрытыми.
Вашему четвероногому другу всегда должна быть доступна возможность свободного перемещения из одной комнаты в другую без вашей помощи, особенно если пространство в доме ограничено.
Почему так важно обеспечить вашему питомцу такие условия? Ответ на этот вопрос прост.
Кошкам трудно переносить длительное нахождение в небольшом закрытом пространстве, из которого им не удается выбраться самостоятельно. Подобные ситуации могут вызывать стресс у ваших питомцев, поэтому важно не запирать их нигде.
Желательно, чтобы двери между комнатами, особенно если они небольшие, всегда оставались открытыми. Маленькие помещения, куда животное не должно попадать, такие как туалет или кладовка, могут быть закрыты, но самого кота изолировать не рекомендуется.
Если ваш питомец может свободно передвигаться по квартире и покидать помещение в любое время, то ваш четвероногий друг будет чувствовать себя комфортно.
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