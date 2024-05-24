Вы делаете это каждый день: 3 вещи, которые кошки терпеть не могут в людях

Какие 3 качества человека не нравятся кошкам

У кошек есть особое восприятие людей, которое может вызывать как симпатию, так и антипатию.

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Некоторые люди могут не понравиться нашим питомцам.

Это происходит потому, что такие люди часто обладают определёнными чертами характера.

Какие 3 качества не нравятся кошкам:

Нервозность

Нервные люди буквально наполняют окружающее пространство напряжением, что не нравится нашим питомцам. Кроме того, такие люди могут говорить громко, с изменяющейся интонацией и неприятным, высоким голосом.

Любители парфюмерии

Ароматы, которые кажутся нам приятными и притягательными, кошкам могут показаться слишком сильными и неприятными из-за их обострённого обоняния. Поэтому люди, активно использующие парфюмерию, не нравятся животным.

Навязчивость

Кошка может терпеть навязчивость только от тех, кого она любит и знает давно. Во всех остальных случаях навязчивые люди кажутся питомцам неприятными, и они стремятся держаться от них подальше.