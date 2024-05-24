Вы делаете это каждый день: 3 вещи, которые кошки терпеть не могут в людях

У кошек есть особое восприятие людей, которое может вызывать как симпатию, так и антипатию.
Некоторые люди могут не понравиться нашим питомцам.
Это происходит потому, что такие люди часто обладают определёнными чертами характера.
Нервозность
Нервные люди буквально наполняют окружающее пространство напряжением, что не нравится нашим питомцам. Кроме того, такие люди могут говорить громко, с изменяющейся интонацией и неприятным, высоким голосом.
Любители парфюмерии
Ароматы, которые кажутся нам приятными и притягательными, кошкам могут показаться слишком сильными и неприятными из-за их обострённого обоняния. Поэтому люди, активно использующие парфюмерию, не нравятся животным.
Навязчивость
Кошка может терпеть навязчивость только от тех, кого она любит и знает давно. Во всех остальных случаях навязчивые люди кажутся питомцам неприятными, и они стремятся держаться от них подальше.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.