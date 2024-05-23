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Видят ли кошки сны: учёные наконец смогли найти ответ

Учёные ответили, видят ли кошки сны

Зоосфера » Кошки

Погружение в мир сновидений ночью — вполне естественное явление для человека, но что насчет наших меньших братьев?

Учёные ответили, видят ли кошки сны
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Оказывается, с кошками ситуация аналогична: исследователи установили, что эти животные также способны видеть сны.

К сожалению, содержание кошачьих снов остается тайной. Предполагается, что во время быстрого сна у кошек в мозгу возникают образы из их реальной жизни.

Интересно, что кошки иногда помнят сновидения, но это воспоминание обычно длится недолго и не превышает 20 секунд.

Специалисты предполагают, что во сне кошки могут переживать события, связанные с их повседневной жизнью, такие как обход территории, столкновения с противниками, уход за собой или охота.

В сновидениях кошки также могут испытывать различные эмоции, такие как страх, гнев или ярость.

Однако, кажется, что "романтические" сценарии в снах кошек не встречаются — это объясняется тем, что поиск партнера и спаривание для них являются лишь инстинктивными действиями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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