Видят ли кошки сны: учёные наконец смогли найти ответ

Погружение в мир сновидений ночью — вполне естественное явление для человека, но что насчет наших меньших братьев?
Оказывается, с кошками ситуация аналогична: исследователи установили, что эти животные также способны видеть сны.
К сожалению, содержание кошачьих снов остается тайной. Предполагается, что во время быстрого сна у кошек в мозгу возникают образы из их реальной жизни.
Интересно, что кошки иногда помнят сновидения, но это воспоминание обычно длится недолго и не превышает 20 секунд.
Специалисты предполагают, что во сне кошки могут переживать события, связанные с их повседневной жизнью, такие как обход территории, столкновения с противниками, уход за собой или охота.
В сновидениях кошки также могут испытывать различные эмоции, такие как страх, гнев или ярость.
Однако, кажется, что "романтические" сценарии в снах кошек не встречаются — это объясняется тем, что поиск партнера и спаривание для них являются лишь инстинктивными действиями.
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