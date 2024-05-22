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Какой нос кошки можно считать показательным: ветеринары дали ответ

Ветеринары рассказали, какой нос должен быть у кошки

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Зоосфера » Кошки

Если у вашей кошки горячий нос, не стоит сразу паниковать. Горячий нос у кошки не обязательно означает болезнь.

Ветеринары рассказали, какой нос должен быть у кошки
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Какой нос у здоровой кошки?

У здоровой кошки нос обычно прохладный и влажный.

Однако, горячий и сухой нос не всегда является признаком заболевания. Если нос кошки стал горячим после сна или активных игр, это нормально.

Тревогу должен вызывать горячий нос в сочетании с другими симптомами, такими как снижение активности и отказ от еды. Очень холодный нос с обильными выделениями также может указывать на заболевание питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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