Какой нос кошки можно считать показательным: ветеринары дали ответ

Если у вашей кошки горячий нос, не стоит сразу паниковать. Горячий нос у кошки не обязательно означает болезнь.
У здоровой кошки нос обычно прохладный и влажный.
Однако, горячий и сухой нос не всегда является признаком заболевания. Если нос кошки стал горячим после сна или активных игр, это нормально.
Тревогу должен вызывать горячий нос в сочетании с другими симптомами, такими как снижение активности и отказ от еды. Очень холодный нос с обильными выделениями также может указывать на заболевание питомца.
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