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Как погода превращает гордого пса в бесхребетную шавку: какие факторы влияют на домашних животных

Стало известно, как погодные изменения влияют на домашних животных

3:54
Зоосфера

Известно, что изменение климата может значительно повлиять на людей, особенно на наиболее уязвимых. Боль, депрессия, потеря аппетита и аллергии — это лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть при изменении температуры.

Стало известно, как погодные изменения влияют на домашних животных
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Животные также подвержены воздействию климатических изменений и могут страдать от перемены погоды, будь то неожиданный весенний шторм или смена сезонов. Интересно, что болезни животных часто схожи с человеческими.

Для того чтобы облегчить питомцу переходные периоды и минимизировать возможные последствия, важно понимать, как климатические изменения влияют на него. Если внимательно следить за состоянием питомца и соблюдать рекомендации ветеринара, ваш "лучший друг" будет счастливее.

Изменение температуры

Резкие изменения температуры могут вызвать замешательство как у людей, так и у домашних животных. Организму животных трудно быстро адаптироваться, и их иммунная система может ослабнуть.

Это может привести к простудам, фарингиту или трахеиту, которые в худших случаях могут перерасти в пневмонию. Простуды могут возникать как зимой, так и летом, поскольку основная причина их возникновения — резкое изменение температуры.

Смена сезонов

Не только резкие перепады температуры, но и смена сезонов могут негативно сказаться на самочувствии питомца.

Возможны следующие проблемы:

  • Боли в суставах

Приходом холодов температура падает, и у животных с чувствительными суставами может возникнуть острая боль. Холод заставляет мышцы сокращаться, увеличивая напряжение и давление на суставы, что вызывает боль и дискомфорт. В такие периоды рекомендуется уменьшить физическую активность.

  • Усталость и депрессия

При сокращении светового дня у домашних животных, как и у людей, может развиться сезонное аффективное расстройство. Темнота стимулирует секрецию мелатонина — гормона, вызывающего сонливость. В месяцы с меньшим количеством солнечного света животные могут уставать больше обычного, что в некоторых случаях приводит к потере аппетита и депрессии.

  • Аллергии

Зимой и весной у домашних животных чаще проявляются аллергии, основной симптом которых — кожный зуд. Влажный климат или чрезмерное отопление в доме могут способствовать размножению грибков и бактерий у животных.

  • Паразиты

Весной и летом увеличивается количество блох, клещей и комаров, которые атакуют домашних животных. Некоторые из этих паразитов могут выжить даже в холодное время года, поэтому важно использовать противопаразитарные средства круглый год. Особенно осторожными следует быть весной из-за гусениц-процессионеров, которые могут вызвать крапивницу и аллергию у животных и людей. При подозрении на контакт питомца с этими насекомыми необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Изменение времени

В некоторых странах, например в Испании, время переводят дважды в год, что усиливает различия в климате и световом дне. Владельцы устанавливают режим кормления и прогулок своих питомцев, поэтому при изменении времени этот режим также меняется. Животное может заметить, что прогулка началась на час раньше или позже обычного.

Обычно животные быстро адаптируются к изменениям, но многие ветеринары рекомендуют постепенно менять режим, сдвигая его на несколько минут каждый день. В любом случае, изменения времени и погоды — это нормальное явление, с которым питомцы уже привыкли справляться, и с небольшой поддержкой они легко адаптируются.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

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