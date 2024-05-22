Какие заблуждения наградят вас глистами: самые распространенные мифы о домашних животных

Эксперты назвали основные заблуждения о домашних животных

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди владельцев домашних животных распространены мифы, которые могут нанести вред их питомцам. Пора развенчать эти опасные заблуждения для блага животных и их хозяев.

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Прививки не нужны, если животное не выходит на улицу. Даже если ваш питомец здоров и не имеет хронических заболеваний, прививки от инфекций необходимо делать ежегодно. Вирусы можно принести с улицы на обуви и одежде. Такие заболевания, как панлейкопения (кошачья чума) и кальцивироз (гриппоподобное заболевание), могут привести к смертельным осложнениям.

Собаки и кошки должны есть не только корм. Для поддержания здоровья ЖКТ вашего питомца выберите либо сбалансированный корм, либо натуральное питание. Подходящий вариант подскажет ветеринар, учитывая породу и склонность к заболеваниям.

Если собака не гуляет, её не нужно обрабатывать от клещей. Клеща можно принести на одежде, и если он присосётся к животному, оно может заразиться пироплазмозом – смертельной болезнью. Выбирайте препараты от клещей по рекомендации ветеринара и обрабатывайте питомца при первых признаках весны.

Кастрация и стерилизация – это жестоко. Для животных, не предназначенных для разведения, это спасение. Отсутствие течки предотвращает гормональные скачки, которые могут привести к раку мочеполовой системы. Стерилизованные животные не страдают от ложной беременности и становятся спокойнее.

Удаление когтей у кошек – нормально. Удаление когтей происходит путём обрезания пальцев по первую фалангу, что очень болезненно для животного и делает его беззащитным. Кошка не сможет защищаться или добывать пищу, если потеряется.

Можно ли заразиться глистами от собак и кошек? Да, но большинство паразитов собак и кошек не выживают в организме человека из-за разницы в температуре тела. Личинки не развиваются и выводятся с калом.

Любите и берегите своих четвероногих друзей!