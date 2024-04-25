Умеют ли собаки обманывать: сердца большинства владельцев разбито вдребезги

Ученые ответили, умеют ли собаки обманывать

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки часто называют одними из самых преданных животных в мире. Эти животные прекрасно распознают эмоциональное состояние человека и всегда готовы поддержать своего хозяина.

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Однако они также способны использовать свою внимательность в своих интересах и могут даже обманывать. Собаки не только наблюдают за людьми; они также адаптируются к их ежедневному распорядку, что позволяет им предугадывать, когда хозяин вернется домой с работы или когда отправится на прогулку.

Благодаря своей наблюдательности, собаки могут использовать метод проб и ошибок, чтобы запомнить, какие действия приемлемы для человека, а какие нет. Это позволяет им, например, притворяться голодными, чтобы добиться желаемого угощения. Таким образом, собаки умеют манипулировать своими владельцами не хуже кошек.

Подтверждением этих наблюдений является факт, что у собак хорошая память, которая помогает им успешно достигать своих целей.