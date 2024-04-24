Собака со скоростью автомобиля: скандальная история, потрясшая весь Красноярск

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Юрист Дощенко: хозяйку алабая из Красноярска ждет тюрьма за жестокое обращение

1:28
Зоосфера » Собаки

Жители Красноярска увидели женщину, которая привязала своего алабая к автомобилю и отправилась в путь, заставляя собаку бежать за ней по оживленной дороге.

Юрист Дощенко: хозяйку алабая из Красноярска ждет тюрьма за жестокое обращение
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Позднее стало известно, что хозяйка пыталась доставить своего питомца к ветеринару. Собака должна была ехать в багажнике, однако из-за проблем с суставами не смогла туда попасть самостоятельно. По данным СМИ, ранее уже была попытка забрать алабая в питомник, но его не смогли изъять. В настоящее время правоохранительные органы начали повторное расследование. Адвокат Иван Дощенко рассказал о возможном наказании для владелицы животного.

"Если собака не пострадала, то хозяйка может быть привлечена к административной ответственности за жестокое обращение с животным по статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей", — пояснил эксперт.

В случае если поездка к ветеринару приведет к более серьезным последствиям, наказание может быть более строгим, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Но если животное получило травмы или погибло, тогда хозяйка может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ, которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет", — добавил адвокат.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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