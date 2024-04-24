Настоящие гиганты: названы самые крупные породы собак

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Кинологи назвали самые крупные породы собак

3:40
Зоосфера » Собаки

Говорят, что собака — верный друг человека.

Кинологи назвали самые крупные породы собак
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ниже приведено краткое описание нескольких пород, которые могут стать отличными компаньонами для своих владельцев, не только по духу, но и по весу.

Бернардинец

Эта порода происходит из Швейцарии и славится своими пастушьими навыками, но не испытывает необходимости в рабочей деятельности. Собаки этой породы обычно достигают 65-90 см в холке, весят от 50 до 100 кг, и их средняя продолжительность жизни составляет около 8-11 лет. Их окрас обычно белый с рыжими вкраплениями, но существуют различные вариации. Бернардинцы могут быть длинношерстными или короткошерстными. Эта порода известна своей преданностью к опекунам, дружелюбием к детям и используется в различных сферах, включая службу сторожевых собак и участие в спасательных операциях.

Немецкий дог

Эта порода, происходящая из Германии, относится к молоссам и, хотя в прошлом использовалась в охоте, сегодня чаще всего выступает в роли компаньона, охранника или защитника. Собаки этой породы имеют короткую шерсть и могут иметь различные окрасы. Кобели достигают 80-90 см в холке, а самки — 72-84 см, с весом от 65 до 90 кг у кобелей и от 50 до 75 кг у сук. Продолжительность жизни составляет примерно 6-8 лет. Немецкие доги известны своей преданностью и дружелюбием к детям, но могут столкнуться с проблемами, такими как проблемы с суставами и сердцем.

Английский мастиф

Эта порода происходит из Англии и характеризуется массивным телосложением. Хотя ранее они использовались в качестве сторожевых собак, сегодня они чаще всего выступают в роли компаньонов. Мастифы достигают высоты от 70 до 95 см и весят от 68 до 100 кг. Окрас у них может быть тигровым, серебристым или абрикосовым. Эти собаки известны своей лояльностью и терпимостью, однако могут проявить агрессию, если почувствуют опасность для своего владельца.

Ньюфаундленд

Эта порода происходит из Ньюфаундленда, Канада, и характеризуется мягким нравом и дружелюбием. Новофундленды достигают высоты от 63 до 75 см и весят от 45 до 70 кг. Их шерсть имеет среднюю длину и может быть черной, коричневой или бело-черной. Несмотря на свою крупную комплекцию, они известны своей добротой и дружелюбием. Однако у них могут быть проблемы с желудком, их средняя продолжительность жизни составляет около 11 лет.

Испанский мастиф

Эта порода, происходящая из Испании, также относится к молоссам и используется в качестве охранных, охотничьих собак и для военных целей. Их окрас разнообразен, а их размеры впечатляют: от 78 до 88 см у кобелей и от 72 до 88 см у сук, вес от 52 до 77 кг у сук и от 90 до 100 кг у кобелей. Эти собаки известны своим сильным нравом и уверенностью в себе, а также требовательностью к питанию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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