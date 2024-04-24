Выжидает подходящий момент: почему ваша кошка обязательно сбежит, если вы оставите ее одну

Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их питомцы стремятся выбраться из квартиры. Почему это происходит, объясняет ветеринар Богдан Галкин.

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Когда входная дверь квартиры открывается, в помещение проникают разнообразные непривычные запахи. У кошек, обладающих чрезвычайно чутким обонянием, есть возможность уловить эти ароматы. Именно неизвестные запахи могут привлечь внимание питомцев, подстегивая их стремление исследовать новые территории и покинуть квартиру.

Также кошки могут желать выйти за пределы дома в поисках компаньона. В случае появления нового животного в доме кошка может отправиться на поиски нового места, которое покажется ей более удобным и безопасным.

Однако важно помнить, что улица несет опасность для домашнего животного. В этой связи ветеринар рекомендует кастрацию или стерилизацию питомца.