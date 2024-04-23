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Чем опасен лишний вес у собаки: заставляет задуматься о том, чтобы начать прятать корм

Ветеринары объяснили, чем опасен лишний вес у собаки

1:38
Зоосфера » Собаки

Ожирение — это проблема не только для людей, но и для их питомцев. Излишний вес у собак может повлечь за собой серьезные последствия.

Ветеринары объяснили, чем опасен лишний вес у собаки
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Даже если у животного лишь 20% избыточного веса, это может привести к серьезным заболеваниям из-за ослабления иммунитета, что делает собаку более уязвимой к инфекциям и другим заболеваниям. Кроме того, избыточный жир может заполнять пространство внутренних органов, таких как печень, и наносить им вред.

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут привести к развитию сахарного диабета, что в свою очередь может стать причиной смерти, если не принять меры.

Лишний вес также может вызвать проблемы с костями и суставами. Собаки, страдающие от артрита, проявляют вялость, им неинтересны игры и физическая активность.

Владельцам собак следует внимательно следить за поведением своих питомцев. Предупредительные сигналы включают вялость, частые сны, снижение активности и одышку. Изменение внешности также может свидетельствовать о проблеме: если собака перестает помещаться на своей лежанке или требуется увеличить размер ошейника.

Если становится трудно определить талию собаки или ощутить ее ребра, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Чтобы предотвратить ожирение у собаки, важно правильно кормить и обеспечивать ее достаточной физической активностью. Регулярные осмотры у ветеринара и контроль веса помогут поддерживать здоровье питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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