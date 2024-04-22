Новая информация, которую вы узнаете первыми: как наш мир видят собаки

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Ученые ответили, как наш мир видят собаки

1:14
Зоосфера » Собаки

По общему мнению, считается, что для собак мир подобен старому черно-белому телевизору. Однако эта увлекательная гипотеза оказалась всего лишь мифом. Хотя у собак действительно отличается спектр цветовых восприятий от человека и им не доступны некоторые оттенки, общая картина мира для них далека от черно-белой.

Ученые ответили, как наш мир видят собаки
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собачьи глаза не могут различить красный цвет из-за отсутствия определенных колбочек, однако они воспринимают синий. Некоторые цвета могут быть путаны, например, сородича с рыжим могут принять за зеленый. Тем не менее, такие ошибки обычно исправляются.

Собаки отлично видят оттенки серого, что связано с их способностью видеть в темноте. Когда дело доходит до помощи слепым людям переходить дорогу, собаки не нуждаются в светофоре. Они просто следят за потоком людей и машин, помогая пересекать зебру.

Интересно отметить, что для собак главными источниками информации являются их уши и нос, в то время как зрение играет второстепенную роль, составляя лишь 30% восприятия мира, в то время как у человека этот показатель составляет 90%.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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