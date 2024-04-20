Мерзнут даже знойным летом: эти породы собак признаны самыми мерзлявыми из всех

Кинологи назвали самые чувствительные к холоду породы собак

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследования показали, что не только маленькие, но и крупные собаки испытывают дискомфорт от холода даже летом.

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Согласно мнению специалистов, северные породы, такие как хаски или лайки, обычно не нуждаются в дополнительной одежде или обуви благодаря своему "морозоустойчивому" меху. Однако, для декоративных пород требуется особый уход. Представителям пород типа левретки, чихуахуа и йоркшира перед зимним сезоном необходимы шопинг и забота.

Даже с покрытием мехом, собаки с короткими лапами, такие как таксы, пекинесы и корги, подвержены быстрой переохлаждаемости брюшка из-за близости к земле, отмечают ветеринары, цитируемые изданием.

Также эксперты рекомендуют приобретение специальных комбинезонов для крупных гончих собак из-за особой чувствительности их тонкой кожи к холоду.