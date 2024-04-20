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320 тысяч щенков: самые популярные клички собак в России

Стали известны самые популярные клички собак

1:21
Зоосфера » Собаки

При выборе имени для своего любимца многие стремятся проявить свою фантазию, чтобы кличка была особенной и запоминающейся. Тем не менее, существуют имена, которые пользуются особым успехом среди владельцев собак.

Стали известны самые популярные клички собак
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Российская кинологическая федерация (РКФ), опираясь на данные единой родословной книги, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков, опубликовала рейтинг самых популярных кличек собак за текущий год. Лидером списка стало имя Оскар, за ним следуют Жасмин, Оливия, Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Интересно, что эти десять имен уверенно удерживают верхние позиции в рейтинге уже пять лет подряд. В прошлом году в десятку входило имя Цезарь, однако в этом году его место заняла Валенсия. Также популярными являются имена, вдохновленные греческими богинями, такими как Афина и Афродита. Не менее редкими являются клички, вдохновленные марками автомобилей — с 2015 года в РКФ было зарегистрировано 554 щенка по имени Лексус, 267 Мерседесов и 263 Бентли.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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