Кормите синтетикой, так полезнее: правда ли, что натуральный корм для кошки лучше

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Ветеринары развеяли мифы о кошачьем корме

1:56
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева домашних питомцев считают натуральную пищу единственно полезной для здоровья своих животных. Однако действительность такова, что натуральное питание имеет свои недостатки, в то время как коммерческий корм обладает целым рядом преимуществ. Эксперты поделились своим мнением о недостатках натурального корма для кошек и стоит ли его предпочитать как основной источник питания.

Ветеринары развеяли мифы о кошачьем корме
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Когда речь идет о недостатках готового корма, единственными негативными аспектами можно назвать высокую цену качественных продуктов (таких как премиум или суперпремиум класс), а также риск попасть на подделку. Однако, в остальном, такой корм представляет собой сбалансированное питание, содержащее все необходимые питательные вещества и витамины.

Натуральное питание также имеет свои недостатки. Без должного опыта и знаний составить рацион для кошки или кота, учитывающий все их потребности, практически невозможно. Это требует учета не только возраста и состояния здоровья, но и стиля жизни питомца, а также его ежедневных потребностей в питательных веществах, таких как таурин. Приготовление такой пищи самостоятельно требует значительных усилий и времени, а также обеспечения ее хранения, причем даже в холодильнике она не сохранится вечно.

Однако натуральное питание имеет и свои преимущества. Одним из главных является качество ингредиентов: владелец может использовать самые свежие овощи, мясо и другие продукты. Кроме того, такой подход позволяет учитывать индивидуальные потребности питомца в соответствии с его состоянием здоровья. Но следует помнить, что расходы на приготовление натуральной пищи могут быть сопоставимы с затратами на покупку самого высококачественного коммерческого корма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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