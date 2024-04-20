Кормите синтетикой, так полезнее: правда ли, что натуральный корм для кошки лучше

Ветеринары развеяли мифы о кошачьем корме

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие хозяева домашних питомцев считают натуральную пищу единственно полезной для здоровья своих животных. Однако действительность такова, что натуральное питание имеет свои недостатки, в то время как коммерческий корм обладает целым рядом преимуществ. Эксперты поделились своим мнением о недостатках натурального корма для кошек и стоит ли его предпочитать как основной источник питания.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Когда речь идет о недостатках готового корма, единственными негативными аспектами можно назвать высокую цену качественных продуктов (таких как премиум или суперпремиум класс), а также риск попасть на подделку. Однако, в остальном, такой корм представляет собой сбалансированное питание, содержащее все необходимые питательные вещества и витамины.

Натуральное питание также имеет свои недостатки. Без должного опыта и знаний составить рацион для кошки или кота, учитывающий все их потребности, практически невозможно. Это требует учета не только возраста и состояния здоровья, но и стиля жизни питомца, а также его ежедневных потребностей в питательных веществах, таких как таурин. Приготовление такой пищи самостоятельно требует значительных усилий и времени, а также обеспечения ее хранения, причем даже в холодильнике она не сохранится вечно.

Однако натуральное питание имеет и свои преимущества. Одним из главных является качество ингредиентов: владелец может использовать самые свежие овощи, мясо и другие продукты. Кроме того, такой подход позволяет учитывать индивидуальные потребности питомца в соответствии с его состоянием здоровья. Но следует помнить, что расходы на приготовление натуральной пищи могут быть сопоставимы с затратами на покупку самого высококачественного коммерческого корма.