Эти собаки не знают, что такое голос: названы 15 пород, которые не умеют лаять

Многие люди страшатся завести собаку, боясь, что она может принести неудобства своим лаем. Но действительно ли все так плохо?
Существуют породы собак, которые почти не проявляют голоса.
Басенджи
Эти африканские бесшумные собаки известны своей способностью не лаять, а издавать особые звуки, напоминающие пение птиц.
Родезийский риджбек
Сильные и самостоятельные, они обычно молчаливы, за исключением ситуаций, когда они чувствуют угрозу.
Афганская борзая
Элегантные и грациозные, они предпочитают сохранять спокойствие и не проявлять излишних звуков.
Бурбуль
Мощные и величественные, они также известны своей тихостью и спокойствием, хотя могут вызывать определенный страх у окружающих.
Бергамаско
Хотя они могут быть отличными сторожевыми собаками, они редко лают, предпочитая оставаться спокойными.
Китайская хоухуа
Эта маленькая порода, известная своей преданностью и миролюбием, обладает тихим и мирным характером.
Итальянский грейхаунд
Грациозные и изысканные, они обычно сохраняют спокойствие и молчание, проявляя свою элегантность без лишних звуков.
Комондор
Эти большие пушистые собаки могут быть отличными сторожевыми, но они редко проявляют свой голос, предпочитая оставаться тихими и сдержанными.
Сэлуки
Эта аристократичная порода, известная своей скоростью и грацией, обычно избегает лишних шумов, сохраняя свою спокойную натуру.
Тайский риджбек
Тихие и внимательные, они редко лают, предпочитая выражать свои чувства более молчаливыми способами.
Буш-терьер
Часто используемые в качестве сторожевых, они могут быть молчаливыми и внимательными, не привлекая лишнего внимания к окружающему шуму.
Пиренейская горная собака
Эти крупные и величественные собаки обычно спокойны и молчаливы, пока не почувствуют угрозу.
Каталонский гончак
Энергичные и умные, они могут быть тихими и сдержанными в обыденной жизни.
Китайская хохлатая собака
Хотя они могут быть выразительными, они обычно избегают излишних шумов, сохраняя тихую и спокойную натуру.
Ришелье
Эти маленькие, но энергичные питомцы обычно молчат, предпочитая выражать свои чувства через игру и активность.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.