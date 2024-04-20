Эти собаки не знают, что такое голос: названы 15 пород, которые не умеют лаять

Кинологи назвали породы собак, которые не лают

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди страшатся завести собаку, боясь, что она может принести неудобства своим лаем. Но действительно ли все так плохо?

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Существуют породы собак, которые почти не проявляют голоса.

Басенджи

Эти африканские бесшумные собаки известны своей способностью не лаять, а издавать особые звуки, напоминающие пение птиц.

Родезийский риджбек

Сильные и самостоятельные, они обычно молчаливы, за исключением ситуаций, когда они чувствуют угрозу.

Афганская борзая

Элегантные и грациозные, они предпочитают сохранять спокойствие и не проявлять излишних звуков.

Бурбуль

Мощные и величественные, они также известны своей тихостью и спокойствием, хотя могут вызывать определенный страх у окружающих.

Бергамаско

Хотя они могут быть отличными сторожевыми собаками, они редко лают, предпочитая оставаться спокойными.

Китайская хоухуа

Эта маленькая порода, известная своей преданностью и миролюбием, обладает тихим и мирным характером.

Итальянский грейхаунд

Грациозные и изысканные, они обычно сохраняют спокойствие и молчание, проявляя свою элегантность без лишних звуков.

Комондор

Эти большие пушистые собаки могут быть отличными сторожевыми, но они редко проявляют свой голос, предпочитая оставаться тихими и сдержанными.

Сэлуки

Эта аристократичная порода, известная своей скоростью и грацией, обычно избегает лишних шумов, сохраняя свою спокойную натуру.

Тайский риджбек

Тихие и внимательные, они редко лают, предпочитая выражать свои чувства более молчаливыми способами.

Буш-терьер

Часто используемые в качестве сторожевых, они могут быть молчаливыми и внимательными, не привлекая лишнего внимания к окружающему шуму.

Пиренейская горная собака

Эти крупные и величественные собаки обычно спокойны и молчаливы, пока не почувствуют угрозу.

Каталонский гончак

Энергичные и умные, они могут быть тихими и сдержанными в обыденной жизни.

Китайская хохлатая собака

Хотя они могут быть выразительными, они обычно избегают излишних шумов, сохраняя тихую и спокойную натуру.

Ришелье

Эти маленькие, но энергичные питомцы обычно молчат, предпочитая выражать свои чувства через игру и активность.