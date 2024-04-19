Отличительные черты сфинксов: красота без шерсти и своеобразный характер

Сфинкс — одна из самых необычных и узнаваемых пород кошек, отличающаяся от других своим отсутствием шерсти и особым внешним видом. Эти кошки вызывают интерес своим необычным обликом и неповторимым характером. Давайте рассмотрим основные особенности породы сфинкс.
1. Отсутствие шерсти: Главная особенность сфинксов — это их гладкая, безшерстная кожа, которая придает им уникальный и запоминающийся внешний вид. Без шерсти сфинксам необходима особая забота о коже, включая регулярное мытье и увлажнение.
2. Теплолюбивость: Из-за отсутствия шерсти сфинксы чувствительны к холоду и предпочитают теплые условия. Они часто ищут теплые места для отдыха и могут нуждаться в дополнительной одежде в прохладное время года.
3. Социальный характер: Сфинксы обладают живым и общительным характером. Они любят быть в центре внимания и активно взаимодействовать с людьми и другими животными. Их часто называют "кошками-собаками" из-за своей преданности и привязанности к своим хозяевам.
4. Высокий уровень энергии: В отличие от стереотипа о ленивых кошках, сфинксы обладают высоким уровнем энергии и нуждаются в достаточном количестве игр и физической активности. Они любят играть и забавляться, поэтому важно обеспечить им достаточно места для развлечений.
5. Особые требования по уходу: Из-за отсутствия шерсти сфинксы требуют особого ухода. Им необходимо регулярно очищать кожу и ухаживать за ушами и когтями. Также важно обеспечить им правильное питание, учитывая их особенности.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.