Скрытые желания вашей кошки: почему она трогает воду лапой и куда пропадают все коробки в доме

Эксперты рассказали о странных привычек у кошек

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки часто кажутся нам загадочными созданиями с иной планеты, и в этом заключается их привлекательность.

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Они наслаждаются пребыванием в коробках и пакетах, обожают звук шуршащей фольги и проводят около 70% своей жизни в состоянии сна, несмотря на это, время от времени они неутомимо бегают по квартире, снося все на своем пути.

Многие странные привычки кошек имеют легкое объяснение.

Они едят траву, потому что их пищеварительная система не очень хорошо переваривает растительную пищу, иногда им приходится жевать траву, чтобы избавиться от непереваренного. Кроме того, трава содержит фолиевую кислоту, которая помогает кошкам вырабатывать белок, необходимый для транспортировки кислорода по организму.

Они касаются воды лапой и предпочитают пить из-под крана, потому что кошки очень избирательны: они предпочитают свежую воду, а струя воды из крана кажется им более привлекательной, чем стоячая вода в миске. Иногда кошки могут касаться лапой воды в миске, чтобы оценить ее расстояние, или просто любят играть с водой.

Они спят на голове хозяина по нескольким причинам. Во-первых, там тепло! От головы идет тепло, и для кошек это отличное место, чтобы прикорнуть. Во-вторых, кошкам нравится запах волос любимого хозяина, они чувствуют себя в безопасности. В-третьих, если кошка предпочитает спать вместе с вами, она выберет наиболее спокойное место, чтобы не получить пятку в ухо.

Они встают на задние лапы, что является признаком их дикого происхождения. В природе животные так демонстрируют свою угрожающую позу, чтобы показать сопернику, что ему лучше уйти. Даже домашние кошки сохраняют эти инстинкты, пусть и кажется это нам забавным.

Они пугаются огурцов не из-за неприязни к овощам, а из-за неожиданности. Кошки могут испугаться, если что-то появится за их спиной, также, как и мы бы удивились, если бы внезапно возник шкаф.