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Почему необходимо погладить собаку перед выходом из дома: всем любящим хозяевам

Кинологи рассказали, зачем гладить собаку перед выходом из дома

2:33
Зоосфера » Собаки

Если бы у наших собак был выбор, они никогда не позволили бы нам покидать дом. Но, увы, для нас, людей, это роскошь, недоступная в большинстве случаев. Вместо того чтобы проводить весь день, обнимая и играя с нашими верными друзьями, нам приходится покидать дом, оглядываясь на их грустные глаза и чувствуя, как наше сердце разрывается.

Кинологи рассказали, зачем гладить собаку перед выходом из дома
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Парадоксально, то, что привлекает нас к собакам (их преданность и желание быть рядом), может также стать причиной поведенческих проблем. Тревожность при разлуке с хозяином — это распространенная проблема у собак, затрагивающая от 20 до 40% животных в течение их жизни.

Существует несколько способов сделать отсутствие хозяев менее болезненным для собаки — от обучения до применения лекарств. Однако исследование показывает, что простое поглаживание собаки перед уходом может оказать положительное воздействие и сделать животное более спокойным во время разлуки.

"Это предварительное исследование указывает на то, что поглаживание собаки перед кратковременной разлукой с хозяином может положительно влиять и сделать животное спокойнее во время отсутствия", — отмечает главный автор и старший сотрудник Пизанского университета в Италии Кьяра Марити.

Исследователи обнаружили, что когда владельцы гладили своих питомцев перед уходом из дома, собаки проявляли спокойствие на протяжении более длительного времени, чем те, которых не гладили. У "поглаженных" собак также наблюдалось меньшее количество сердечных сокращений по сравнению с теми, кого не гладили.

Однако стоит отметить, что все животные, участвовавшие в эксперименте, не страдали от поведенческих расстройств, связанных с отсутствием хозяев. Исследователи пришли к выводу, что требуются дополнительные исследования, особенно на собаках, страдающих от тревожности.

По его словам, "важно рассматривать каждое животное как индивидуума, поэтому возможно, что для некоторых собак будет лучше, если их нежно погладить перед отъездом, тогда как для других лучше будет, если хозяева просто уйдут, ничего не делая и не говоря".

Вы лучше других знаете своего питомца. Если считаете, что вашей собаке поможет дополнительное ласковое прикосновение перед отъездом, попробуйте это. Возможно, одно такое простое действие изменит весь день вашего пушистого друга!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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