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Как подружить собаку с ребенком: положите начало долгой дружбе

Кинологи дали ответ, как подружить собаку с ребенком

2:11
Зоосфера » Собаки

Появление нового члена семьи на четырех лапах всегда приносит радость, особенно если в доме есть дети. Для собаки это как завести лучшего друга для ребенка. Ситуации могут быть разные: собака привносит радость в семью с детьми, или ребенок становится лучшим другом для уже имеющегося питомца. Но в любом случае, чтобы дружба между ребенком и собакой была настоящей, важно научить их правильному взаимодействию с самого начала.

Кинологи дали ответ, как подружить собаку с ребенком
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Первое и главное правило для собаки — понимание границ. Независимо от того, как собака воспринимает ребенка, важно, чтобы она знала, что есть определенные границы, которые нельзя переходить.

Собаку необходимо социализировать, особенно если это щенок. Знакомство с миром важно провести правильно, особенно в возрасте от 8 до 16 недель, когда собака быстрее принимает новых людей и чувствует себя комфортно в социальных ситуациях. Важно, чтобы собака знакомилась с детьми разных возрастов в различных ситуациях.

При введении в дом взрослой собаки, знакомство должно проходить медленно и осторожно, особенно с детьми.

Награждайте собаку за хорошее поведение поглаживанием или лакомством. Важно сразу ограничить взаимодействие, если вы замечаете признаки стресса у собаки.

Ребенку следует объяснить, как вести себя с собакой, подчеркнув важность вежливого и ласкового обращения.

Обучение собаки базовым командам также важно для контроля ее поведения. Терпение также важно в воспитании собаки, особенно во взаимодействии с детьми.

Необходимо предотвратить собаке напрыгивание на детей и предварительно познакомить ее с детским поведением и играми.

Создание личного пространства для собаки, где она может спрятаться от детей, важно. Не заставляйте собаку взаимодействовать с детьми, если она этого не хочет, и научите детей правильно взаимодействовать с животными.

Никогда не оставляйте ребенка и собаку наедине без присмотра, чтобы обеспечить безопасность обеих сторон.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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