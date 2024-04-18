Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небензя: Для США народ Палестины не обладает правом на собственное государство
США наложили вето на проект принятия Палестины в состав ООН
ВСК: удалённые сотрудники меняют работу на 16% реже, чем офисные
Диетолог Луи: натуральный йогурт защитит от диабета 2 типа
Знакомим с интересный растением - "рогатый папоротник"
Картофельный салат с луком и майонезом: молодой картофель варится для него целиком
Боец Царукян: если бы меня продвигал Хабиб, я бы уже дрался за титул
Продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали в марте на 5.2%
Алена Хмельницкая завила, что надеется стать другом внуку
За уши не оттащить: названы породы кошек, которые не могут жить без ежедневных прогулок

Эксперты назвали кошек, которые любят гулять

1:37
Зоосфера » Кошки

Для многих кошек дом является укрытием, но найдутся и те, кто предпочитает немного больше свободы, исследуя окружающий мир. Прогулки на улице становятся для них настоящим удовольствием и частью ежедневной жизни.

Эксперты назвали кошек, которые любят гулять
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот три породы кошек, которые известны своей привязанностью к прогулкам под открытым небом:

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка — это порода средних размеров с гибким телом и яркими зелеными глазами. Их любознательность и активный нрав часто побуждают их к желанию исследовать окружающую среду. Они обладают выдающейся ловкостью, что делает их отличными охотниками и путешественниками. Абиссинцы наслаждаются прогулками на улице в поисках новых запахов и приключений.

Мейн-кун

Мейн-кун — это одна из самых крупных пород кошек, которая изначально была выведена для охоты на грызунов. Они обладают дружелюбным и спокойным характером, что делает их отличными компаньонами для прогулок на свежем воздухе. Хотя мейн-куны не так гибки, как другие кошки, они всё равно наслаждаются прогулками на улице.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка — это порода, возникшая в результате скрещивания домашних кошек с леопардовой кошкой. Это энергичные и игривые животные, которые обладают сильным охотничьим инстинктом и любопытством к окружающему миру. Бенгальцы могут проявлять интерес к прогулкам на улице, особенно если могут познакомиться с новыми ароматами и звуками природы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
WM: учёные смогли получить нефтепродукты из отходов резины и пластика
Использовали обычную кофемолку для получения нефти: учёные нашли новое применение отходов резины и пластика
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Капустный пирог "Деревенский": готовим его в простом, очень "ленивом" варианте
Капустный пирог "Деревенский": готовим его в простом, очень "ленивом" варианте
Последние материалы
Эксперты назвали кошек, которые любят гулять
Пять трендовых коротких стрижек этой весны, предпочитаемых знаменитостями
Российские инвесторы покидают Дубай в пользу Индонезии и Таиланда
Чечня и Дагестан улаживают провокацию с задержанием чеченского генерала
Максим Галкин* выложил постановочное видео со своими детьми
В регионах хотят принудительно внедрить программы добровольного страхования
Диетолог Пиллаи: овсяное молоко приводит к скачкам сахара в крови
Котлеты "Тёщин рецепт": беспроигрышный вариант для покорения мужских сердец
Знакомим с травянистым растением плаун
Евгений Ловчев признал, что "Зенит" сильнее "Спартака"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников