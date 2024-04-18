За уши не оттащить: названы породы кошек, которые не могут жить без ежедневных прогулок

Эксперты назвали кошек, которые любят гулять

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для многих кошек дом является укрытием, но найдутся и те, кто предпочитает немного больше свободы, исследуя окружающий мир. Прогулки на улице становятся для них настоящим удовольствием и частью ежедневной жизни.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот три породы кошек, которые известны своей привязанностью к прогулкам под открытым небом:

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка — это порода средних размеров с гибким телом и яркими зелеными глазами. Их любознательность и активный нрав часто побуждают их к желанию исследовать окружающую среду. Они обладают выдающейся ловкостью, что делает их отличными охотниками и путешественниками. Абиссинцы наслаждаются прогулками на улице в поисках новых запахов и приключений.

Мейн-кун

Мейн-кун — это одна из самых крупных пород кошек, которая изначально была выведена для охоты на грызунов. Они обладают дружелюбным и спокойным характером, что делает их отличными компаньонами для прогулок на свежем воздухе. Хотя мейн-куны не так гибки, как другие кошки, они всё равно наслаждаются прогулками на улице.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка — это порода, возникшая в результате скрещивания домашних кошек с леопардовой кошкой. Это энергичные и игривые животные, которые обладают сильным охотничьим инстинктом и любопытством к окружающему миру. Бенгальцы могут проявлять интерес к прогулкам на улице, особенно если могут познакомиться с новыми ароматами и звуками природы.