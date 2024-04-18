Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца

Эксперты рассказали, как кормить кошку

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сегодняшний рынок предлагает разнообразие видов кошачьего корма, что может вызвать затруднения при выборе. Натуральное питание или готовые продукты? Как сделать правильный выбор, чтобы не навредить здоровью вашего питомца?

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В данной статье мы рассмотрим основные принципы питания кошек.

Натуральное питание. Если вы решили приготовить еду для своего питомца самостоятельно, важно тщательно продумать его рацион. Меню должно включать сбалансированное сочетание перемороженной или вареной говядины, курицы или субпродуктов, безкостной вареной морской рыбы, кисломолочных продуктов, творога, злаков, вареных овощей, зелени и яиц. Также необходимо обеспечить питомца витаминами и минеральными добавками.

Готовые корма. Выбирайте продукты премиум-класса и выше, где уже учтены необходимые витамины и минералы. Если выбран сухой корм, удобно давать его в миске, следуя указанным на упаковке порциям. Влажные корма следует давать порционно и не оставлять в миске больше, чем на сутки, чтобы избежать порчи и загрязнения.

Важность воды. Обеспечьте питомцу постоянный доступ к чистой свежей воде. Если кошка потребляет сухой корм, количество воды должно быть в четыре раза больше, чем объем сухого корма.

Посуда. Для кормления выбирайте специальную кошачью посуду из керамики или стекла, подходящую по высоте. Это важно для комфорта питомца и предотвращения разлива еды.

Частота кормления. Частоту кормления определяют возраст и здоровье кошки. Котят кормят чаще, до шести раз в день, взрослым кошкам достаточно двух приемов. В случае заболевания следует проконсультироваться с ветеринаром относительно диеты.

Индивидуальный режим. Старайтесь поддерживать постоянное время кормления, чтобы организм питомца привык к режиму.

Избегайте вредных продуктов, таких как шоколад, соль, специи, сырая рыба, коровье молоко, сырое мясо и свинина. Не кормите кошку едой с вашего стола, это может привести к заболеваниям и сократить ее продолжительность жизни.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам выбрать правильное питание для вашего любимца.