Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивый капустный пирог "Деревенский": заливной вариант, который получится у всех
Знаки зодиака, которым редко приходит на помощь диета
Центробанк назвал самых частых виновников аварий
Президент РФ провёл встречу с губернаторами, которым предстоит переизбрание
"Царьград" допустил назначение Генерала Кадырова на пост министра МВД
Алёна Шишкова нашла новую любовь и делится секретами красоты
Почему нельзя выжигать траву и растительность
Экс-футболист Бубнов отметил работу главного тренера ФК "Сочи" Роберта Морено
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга
Все полезно, что в рот полезло: как легко и просто постоянно экономить на содержании кошки

Эксперты рассказали, как сэкономить на содержании кошки

2:32
Зоосфера » Кошки

Финансовые трудности могут постигнуть кого угодно, что в наше время уже не удивительно. Поэтому многим приходится придерживаться строгой экономии. Однако, если выбор продуктов для человека может быть простым, что делать владельцу домашнего животного, например, кота?

Эксперты рассказали, как сэкономить на содержании кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из способов сэкономить — перейти на более доступные виды корма. Не всем известно, но качественный корм для кошек может быть очень дорогим. Например, стоимость говяжьего филе гораздо ниже, чем стоимость хорошего корма. Однако, мясо не должно составлять основу рациона питомца.

Еда с человеческого стола абсолютно неприемлема, особенно как постоянное питание для кошки. Промышленные корма удобны, но для экономии приходится переводить питомца на натуральную пищу. Кроме мяса, в рационе кошки должны быть субпродукты. Морскую рыбу следует давать раз в неделю, а также каши, овощи, кисломолочные продукты и вареные яйца почти каждый день.

Другой секрет экономичного рациона — использование костей. Куриные шеи и головы подходят для питомца, если их нарезать на мелкие кусочки или измельчить. Некоторые владельцы опасаются давать жесткие продукты кошке, но при добавлении препаратов кальция в её пищу все будет в порядке.

Мясо кролика, курицы, индейки или говядины, а также субпродукты следует давать сырыми после предварительной заморозки в течение 3 дней при температуре не выше минус 18 градусов. Филе не должно составлять больше половины рациона кошки. Этот метод не только полезен для кошки, но и позволяет существенно сэкономить на её питании. Однако перед переводом кошки на новый рацион необходимо проконсультироваться с ветеринаром относительно её здоровья.

Когда бюджет сильно ограничен, даже на самые простые игрушки для котов может не хватить средств. Но можно сделать игровое сооружение из подручных материалов. То же самое касается лежанок или домиков. Для игрушек можно использовать мелкие кусочки натуральной кожи или шуршащие фантики от конфет.

Однако не стоит отказываться от наполнителя для лотка, если питомец к нему привык, лучше выбрать более доступный вариант, чтобы избежать возможных проблем с туалетом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Последние материалы
Ленивый капустный пирог "Деревенский": заливной вариант, который получится у всех
Знаки зодиака, которым редко приходит на помощь диета
Центробанк назвал самых частых виновников аварий
Президент РФ провёл встречу с губернаторами, которым предстоит переизбрание
Эксперты рассказали, как сэкономить на содержании кошки
"Царьград" допустил назначение Генерала Кадырова на пост министра МВД
Алёна Шишкова нашла новую любовь и делится секретами красоты
Почему нельзя выжигать траву и растительность
Экс-футболист Бубнов отметил работу главного тренера ФК "Сочи" Роберта Морено
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников