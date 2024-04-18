Все полезно, что в рот полезло: как легко и просто постоянно экономить на содержании кошки

Эксперты рассказали, как сэкономить на содержании кошки

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Финансовые трудности могут постигнуть кого угодно, что в наше время уже не удивительно. Поэтому многим приходится придерживаться строгой экономии. Однако, если выбор продуктов для человека может быть простым, что делать владельцу домашнего животного, например, кота?

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Один из способов сэкономить — перейти на более доступные виды корма. Не всем известно, но качественный корм для кошек может быть очень дорогим. Например, стоимость говяжьего филе гораздо ниже, чем стоимость хорошего корма. Однако, мясо не должно составлять основу рациона питомца.

Еда с человеческого стола абсолютно неприемлема, особенно как постоянное питание для кошки. Промышленные корма удобны, но для экономии приходится переводить питомца на натуральную пищу. Кроме мяса, в рационе кошки должны быть субпродукты. Морскую рыбу следует давать раз в неделю, а также каши, овощи, кисломолочные продукты и вареные яйца почти каждый день.

Другой секрет экономичного рациона — использование костей. Куриные шеи и головы подходят для питомца, если их нарезать на мелкие кусочки или измельчить. Некоторые владельцы опасаются давать жесткие продукты кошке, но при добавлении препаратов кальция в её пищу все будет в порядке.

Мясо кролика, курицы, индейки или говядины, а также субпродукты следует давать сырыми после предварительной заморозки в течение 3 дней при температуре не выше минус 18 градусов. Филе не должно составлять больше половины рациона кошки. Этот метод не только полезен для кошки, но и позволяет существенно сэкономить на её питании. Однако перед переводом кошки на новый рацион необходимо проконсультироваться с ветеринаром относительно её здоровья.

Когда бюджет сильно ограничен, даже на самые простые игрушки для котов может не хватить средств. Но можно сделать игровое сооружение из подручных материалов. То же самое касается лежанок или домиков. Для игрушек можно использовать мелкие кусочки натуральной кожи или шуршащие фантики от конфет.

Однако не стоит отказываться от наполнителя для лотка, если питомец к нему привык, лучше выбрать более доступный вариант, чтобы избежать возможных проблем с туалетом.