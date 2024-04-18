Как форма головы кошки влияет на ее характер: поможет легко определиться с выбором породы

Эксперты рассказали, как форма головы кошки влияет на ее характер

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мало кто задумывался над тем, что характер кошки может быть связан с формой ее головы. Однако исследователи обнаружили, что это действительно имеет значение. Поэтому при выборе кошки стоит учитывать и этот аспект. Специалисты выделяют три основных типа формы кошачьей морды: квадратную, круглую и треугольную.

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Квадратная форма головы — довольно редкий вариант, обычно характерный для норвежских лесных котов и мейн-кунов. У кошек с такой формой морды характер уравновешенный: они уверены в себе, храбры и независимы. Эти кошки спокойно относятся к другим животным в доме и находят занятия, оставаясь одни. Они подходят для активных хозяев, которые часто отсутствуют дома, и прекрасно себя чувствуют в семье с детьми.

Круглая форма головы указывает на спокойный и ласковый характер кота. Она часто встречается у британцев, персов и экзотов. У кошек с круглой мордой обычно спокойный характер, они редко беспокоят хозяев шумом. Они нежные и застенчивые, любят ласку. Эти кошки подходят для тех, кто предпочитает уединение и хочет найти верного компаньона.

Треугольная форма головы — характерна для энергичных и общительных кошек, таких как сиамские, бирманские, ориентальные и абиссинские. Такие кошки подвижны, общительны и умны. Они любят "разговаривать" с хозяином, осваивать новые трюки и игры. Эти питомцы подходят для домов, где много движения и шума, и для активных хозяев.

Дикие кошки, от которых произошли домашние, имели сходные формы головы, так как природа стремилась к оптимальному дизайну для эффективной работы важных органов чувств, находящихся на голове.