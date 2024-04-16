Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом в главной роли выйдет в прокат в августе 2024 года
Евгений Кунгуров оставил в наследство двухкомнатную квартиру в Москве
США введут дополнительные санкции против Ирана
Otago Daily Times: глютен провоцирует воспалительные процессы у мышей
Излечение акне через правильное питание: стратегии внутреннего очищения от прыщей
Компенсация от "СберСтрахования": 6,8 млн рублей за поврежденную спецтехнику
Рассказываем где лучше всего сажать дыню
Стюардессы объяснили, зачем в самолете гаснет свет при взлете и посадке
Диетолог Пономарева: кофе с лимоном поможет похудеть
Секреты кошачьего материнства: как кошки становятся лучшими матерями

Эксперты рассказали, откуда у кошек материнский инстинкт

2:46
Зоосфера » Кошки

Природа наделяет практически всех женских особей материнским инстинктом, за редким исключением. Его основное предназначение — забота о потомстве, начиная с момента зачатия. Благодаря этому врожденному чувству, кошка интуитивно понимает, когда ее дети нуждаются в ее заботе и внимании, а когда уже самостоятельно могут исследовать мир вокруг.

Эксперты рассказали, откуда у кошек материнский инстинкт
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Материнский инстинкт не поддаётся обучению — это врождённое качество, которое нельзя приобрести искусственно. И когда говорят о материнском инстинкте, имеют в виду функции, связанные с материнством. Человеческие представления здесь не применимы, так как кошачьи инстинкты работают по-своему.

Кошка также привязывается к своим детенышам, и это естественно. После рождения котят у кошки возникает инстинктивное желание заботиться о потомстве. Влияние внешних факторов также играет свою роль в проявлении материнского инстинкта, поскольку его реализация не всегда соответствует материнским качествам. Обычно с увеличением опыта рождения материнские навыки кошки улучшаются.

Способность кошки заботиться о потомстве может зависеть от различных факторов. Один из главных моментов — это первый этап, когда котенок лижется матерью. Также важно, в каких условиях кошка становится матерью. Спокойная и безопасная обстановка способствует лучшей заботе о детях.

Если кошка не имеет опыта общения с матерью в раннем возрасте, живет в неблагоприятных условиях или сталкивается с другими трудностями, ее материнский инстинкт может нарушиться. Уход за котятами начинается сразу после их рождения, и кошка выполняет ряд действий, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность.

Если кошка рожает с помощью кесарева сечения и не видит родившихся котят, она может не признать их. В случае, если настоящая мать не в состоянии или не желает заботиться о своих детях в первые недели их жизни, другая кошка может взять на себя эту роль.

Забота о котятам и их уход являются основными функциями материнства у кошки. Мурлыканье, сопровождающее кормление, играет большую роль в развитии котенка и способствует его спокойствию и уравновешенности в будущем.

Усы служат отличной навигационной системой для котят, помогая им находить молоко и определять свою мать, а также изучать окружающее пространство. Когда активность котят становится чрезмерной, кошка ограничивает их передвижение, отгрызая им усы, но они снова отрастают, позволяя котенку продолжать свое путешествие по миру.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Компенсация от "СберСтрахования": 6,8 млн рублей за поврежденную спецтехнику
Рассказываем где лучше всего сажать дыню
Стюардессы объяснили, зачем в самолете гаснет свет при взлете и посадке
Диетолог Пономарева: кофе с лимоном поможет похудеть
Глава ВТО: страны БРИКС контролируют 37% мирового производства
Эксперты рассказали, откуда у кошек материнский инстинкт
Куриные тефтели с овощами: пример вкусного и одновременно полезного блюда
Рогов: представители Украины могут быть потенциальными исполнителями ударов ВСУ
Спортивный инструктор рассказала, что такое МФР-тренировка
Toyota и Lexus представят обновление ПО с фиксацией меню на экране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников