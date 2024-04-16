Секреты кошачьего материнства: как кошки становятся лучшими матерями

Эксперты рассказали, откуда у кошек материнский инстинкт

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Природа наделяет практически всех женских особей материнским инстинктом, за редким исключением. Его основное предназначение — забота о потомстве, начиная с момента зачатия. Благодаря этому врожденному чувству, кошка интуитивно понимает, когда ее дети нуждаются в ее заботе и внимании, а когда уже самостоятельно могут исследовать мир вокруг.

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Материнский инстинкт не поддаётся обучению — это врождённое качество, которое нельзя приобрести искусственно. И когда говорят о материнском инстинкте, имеют в виду функции, связанные с материнством. Человеческие представления здесь не применимы, так как кошачьи инстинкты работают по-своему.

Кошка также привязывается к своим детенышам, и это естественно. После рождения котят у кошки возникает инстинктивное желание заботиться о потомстве. Влияние внешних факторов также играет свою роль в проявлении материнского инстинкта, поскольку его реализация не всегда соответствует материнским качествам. Обычно с увеличением опыта рождения материнские навыки кошки улучшаются.

Способность кошки заботиться о потомстве может зависеть от различных факторов. Один из главных моментов — это первый этап, когда котенок лижется матерью. Также важно, в каких условиях кошка становится матерью. Спокойная и безопасная обстановка способствует лучшей заботе о детях.

Если кошка не имеет опыта общения с матерью в раннем возрасте, живет в неблагоприятных условиях или сталкивается с другими трудностями, ее материнский инстинкт может нарушиться. Уход за котятами начинается сразу после их рождения, и кошка выполняет ряд действий, чтобы обеспечить им комфорт и безопасность.

Если кошка рожает с помощью кесарева сечения и не видит родившихся котят, она может не признать их. В случае, если настоящая мать не в состоянии или не желает заботиться о своих детях в первые недели их жизни, другая кошка может взять на себя эту роль.

Забота о котятам и их уход являются основными функциями материнства у кошки. Мурлыканье, сопровождающее кормление, играет большую роль в развитии котенка и способствует его спокойствию и уравновешенности в будущем.

Усы служат отличной навигационной системой для котят, помогая им находить молоко и определять свою мать, а также изучать окружающее пространство. Когда активность котят становится чрезмерной, кошка ограничивает их передвижение, отгрызая им усы, но они снова отрастают, позволяя котенку продолжать свое путешествие по миру.