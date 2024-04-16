Лето близко: узнайте заранее, как спасти свою кошку от жары

Ветеринары рассказали, как помочь кошке в жару

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Летом домашним питомцам, включая кошек, требуется особое внимание и забота со стороны их владельцев. Высокие температуры могут быть особенно тяжелыми для кошек, особенно у тех, у кого длинная шерсть. Однако, чтобы оказать своевременную помощь питомцу, необходимо понимать, какие именно заботы он нуждается в данный момент.

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Как избежать перегрева кошки: важно внимательно следить за поведением питомца. Обычно, когда температура поднимается, активность кошки снижается, и она начинает искать прохладу, часто выбирая ванную комнату для убежища.

Особенно тяжело переносят жару кошки с проблемами сердца, лишним весом или возрастом старше шести лет. Некоторые породы, такие как персы, шотландцы и гималайцы, более чувствительны к жаре из-за своей особой структуры носовых ходов, что заставляет их дышать через рот, подобно собакам.

Признаки теплового удара у кошек подобны тем, что у людей. Это может проявляться в затрудненном дыхании, изменениях температуры тела и слизистых оболочек, слабости и апатии. В случае подозрения на тепловой удар, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Первая помощь: важно быстро реагировать. Кошке всегда должна быть доступна свежая вода. Если она спит на солнце и начинает перегреваться, ее следует переместить в тень и охладить смоченной салфеткой.

Если кошка перегрелась, нужно намочить ее мордочку, затылок, живот и лапы, при необходимости обернуть ее влажным полотенцем. Для длинношерстных кошек простое намачивание может быть недостаточным, поэтому важно промочить их шерсть до подшерстка.

Некоторые владельцы стригут своих кошек летом, оставляя небольшой слой шерсти для защиты. Это следует делать у профессионалов для комфорта питомца. Кроме того, можно использовать кондиционер или вентилятор, но не позволяйте кошке лежать под прямым потоком холодного воздуха. Также можно создать прохладу, поставив таз с льдом в темном углу помещения. Но ни в коем случае не оставляйте питомца в закрытой машине летом, чтобы избежать теплового удара.