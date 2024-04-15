Как спасти собаку от зубов безжалостного клеща: советы ветеринаров

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Ветеринар Леонов призвал владельцев подготовить собаку к появлению клещей

2:08
Зоосфера » Собаки

С приходом тепла пробуждаются опаснейшие насекомые, которые представляют угрозу не только для людей, но и для их пушистых спутников. Подготовка и защита домашних животных от этих паразитов становится важной мерой предосторожности. Стоит отметить, что эти насекомые могут быть активны как вне города, так и в самом центре крупных населенных пунктов.

Ветеринар Леонов призвал владельцев подготовить собаку к появлению клещей
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ветеринар из Красноярска Николай Леонов подчеркивает необходимость начинать подготовку к клещевому сезону еще в начале весны. Он отмечает, что риск заражения клещами существует в любое время года. Особое внимание следует уделять собакам с марта по сентябрь, когда активность клещей наиболее высока. С началом первых заморозков клещи вновь уходят в спячку, сообщает gorod55.ru.

Эти паразиты обитают в траве и на низкорослых кустарниках, избегая деревьев. Они предпочитают участки с более тонкой кожей, такие как ушные раковины, шея, грудь и пах.

Ветеринарные врачи предупреждают о серьезных последствиях укуса клеща для собак. Особенно опасен иксодовый клещ, который может вызвать пироплазмоз, приводящий к гемолитической анемии у животного. Симптомы этого заболевания включают вялость, потерю аппетита, повышение температуры тела, увеличенную жажду, изменение цвета мочи, судороги, расстройство желудочно-кишечного тракта, тяжелое дыхание и желтушность слизистых оболочек и кожи. Симптомы могут появиться через 1-20 дней после укуса, и в некоторых случаях заболевание может быть смертельным, особенно для щенков.

Чтобы защитить собак от клещей, существует множество лекарственных средств, включая спреи, ошейники, таблетки и капли на холку. Также существует специализированная одежда для животных, которая помогает предотвратить укусы клещей. Важно выбирать средства, которые эффективно обеспечат защиту и не нанесут вреда питомцу. Ветеринары рекомендуют консультироваться с ними перед применением любых препаратов от клещей, особенно если планируется их комбинирование.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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