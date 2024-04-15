Несколько способов посадить кошку на диету: советы опытных ветеринаров

Как посадить кота на диету

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Забота о домашних питомцах, включая кошек, требует значительного вложения сил и времени от их хозяев. Выбор правильного рациона и предметов комфорта (лотка, миски, спальное место и другие) являются ключевыми аспектами для обеспечения комфортного существования и благополучия кошки.

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Однако основное внимание следует уделять здоровью питомца и принимать меры при возникновении заболеваний или недомоганий. Избыточный вес у кошек часто становится причиной нарушений в их организме. При возникновении этой проблемы владельцу следует принять меры для возвращения кошки к нормальному весу. Это можно сделать, введя ограничения в рацион, то есть наложив кота на диету. Есть несколько способов сделать это:

Рассчитать самостоятельно или с помощью ветеринара необходимое количество калорий для кошки: причина избыточного веса кошки заключается в неравномерном соотношении потребляемых и затраченных калорий в течение дня. Если аппетит кошки слишком высок, а активность низкая, вес будет постепенно увеличиваться.

Соблюдение нормы калорий (для похудения стоит уменьшить ее на 15-20%) вернет кошку к нормальному весу.

Выбор специализированного корма: на сегодняшний день существует множество различных систем диетического питания для домашних питомцев. Подобрав оптимальный корм, можно избежать риска дальнейшего увеличения веса.Однако стоит помнить, что даже при низкой калорийности корма слишком большие порции могут привести к противоположному результату и способствовать еще большему набору веса.

Стимулирование двигательной активности кошки: необходимо проводить игры с питомцем, такие как игра с мячом, игрушкой-мышью, лазерной указкой и т. д. Это поможет увеличить затраты энергии и предотвратить накопление жира.

Обеспечение питомцу достаточного питья: похудение без достаточного приема воды становится затруднительным, поэтому владельцам следует регулярно заполнять миску с питьевой водой. Вода способствует очищению кишечника, ускоряет обмен веществ и помогает снижать вес.

Отказ от излишних лакомств: кошки часто потребляют лакомства даже без чувства голода, что может привести к набору лишнего веса. Если от таких лакомств трудно отказаться, их следует заменить на более полезные альтернативы.