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Они не знают, что такое лаять: названы породы собак, которые не умеют гавкать

Кинологи назвали породы собак, которые не лают

2:04
Зоосфера » Собаки

Несмотря на всю привязанность к домашнему питомцу, временами может быть вызывающе преодолеть постоянный шум и лай. Иногда просто хочется насладиться тишиной. Однако наличие собаки в доме не обязательно означает, что она будет всегда гавкать. Существуют породы, которые так же преданы людям, как и их более громкие сородичи, но при этом обладают спокойным характером.

Кинологи назвали породы собак, которые не лают
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Есть собаки, которые способны лаять, но не желают этого делать, а есть те, которые могли бы, но не могут из-за особенностей своего организма. Спокойный нрав этих животных во многом обусловлен отсутствием возможности издавать громкие лающие звуки, как это делают другие собаки.

Существует несколько теорий, объясняющих, почему эти породы не гавкают. Например, в процессе одомашнивания этих животных люди не смогли научить их лаять, так как сами собаки не осознавали необходимость этого. Ученые также полагают, что некоторые "тихие" породы имеют особое строение глотки, не позволяющее им издавать громкий лай, хотя сами собаки, возможно, и хотели бы это делать.

Какие породы не лают?

В мире существует несколько пород, известных своей тишиной, и они могут стать отличными спокойными питомцами. Это важно не только для хозяев, предпочитающих тишину, но и для соседей, чтобы избежать бесконечного лая собаки.

Бассенджи — самая известная из них. Эти собаки не лают, вместо этого они издают подвывающие и стонущие звуки. Однако это происходит только в стрессовых ситуациях. В остальное время они активные, преданные и немного застенчивые.

Новогвинейские собаки также не лают, вместо этого они издают звуки, напоминающие пение. Они обладают выдающимися характеристиками хищника и могут быть отличными охотниками или охранниками. Собаки породы салюки способны лаять, но предпочитают этого не делать из-за своего спокойного нрава. Эта порода подходит для тех, кто не хочет постоянного лая, и любит свободу и грацию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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