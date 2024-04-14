Самые редкие породы мини-собак для квартиры: за ними гоняются сотни желающих

Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Несмотря на свою необычность, эти прелестные породы декоративных собачек могут стать прекрасными спутниками и верными друзьями. Они идеальны для тех, кто предпочитает маленьких питомцев или живет в небольших помещениях, где не хватает места для крупной собаки.

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С давних времен в Чехии существует порода с забавным названием — пражский крысарик. Эти собачки жили в королевских покоях, так как были любимцами монаршей семьи. Однако они не избалованы, а наоборот — обладают прекрасными манерами и характером. Несмотря на свою изящную внешность, они могут быть отважными и защищать своего хозяина от более крупных соперников.

Чтобы крысарик мог проявить свою энергию, ему нужно предоставить много игрушек. В домашних условиях эти собачки могут расслабиться и наслаждаться близостью своего хозяина. Они хорошо переносят детей, если те обращаются с ними бережно.

Маленькая львиная собака, или левхен, получила свое название благодаря своей гриве, напоминающей гриву льва. Они обладают общительным характером и любят находиться рядом с хозяином. Левхены активны и наслаждаются временем на свежем воздухе, играя с мячом на траве. Подобно кошкам, они могут наблюдать за окружающими событиями из окна, предупреждая своего хозяина о любых изменениях. Однако для поддержания хорошего поведения левхенов нужно правильно воспитывать с самого начала.

Если у вас мало места в квартире, то отличным выбором станет чивини — новая порода, являющаяся кроссом между чихуахуа и таксой. Чивины обладают огромным терпением и могут проводить часы, просто наблюдая за своим хозяином. Они активны и выносливы, и хотя они могут быть небольшого размера, у них есть охотничьи инстинкты. Они быстро приспосабливаются к городской жизни и чувствуют себя комфортно в квартире. Однако они могут быть агрессивными к другим собакам, поэтому важно правильно их воспитывать.

Первая официально зарегистрированная порода собак на Украине — одис. Эту породу вывела одесситка в подарок своему мужу. Одис сочетает в себе черты мальтийской болонки, карликового пуделя и фокстерьера. Собаки этой породы могут участвовать в выставках и имеют родословные с сертификатами.