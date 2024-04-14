Самые важные жесты собак, которые необходимо понимать хозяину: инструкция

Эксперты назвали самые важные жесты собаки

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, как известно, не могут разговаривать. Но заботливому владельцу часто хочется понять, что чувствует его четвероногий друг в различных ситуациях. Ведь у этого высокоинтеллектуального животного есть чувства и эмоции. Поэтому, чтобы лучше понимать своего питомца, стоит обратить внимание на его поведение — жесты и позы собаки могут передать много информации даже без слов.

Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Выражение радости и стремление к лидерству

Если собака рада своему хозяину, то лучшим индикатором этого будет ее энергично виляющий хвост. С самого начала появления в доме щенок начинает адаптироваться к семейной обстановке, рассматривая ее как стаю, и выбирает лидера, которого он будет уважать и подчиняться. Поэтому важно сразу дать понять малышу, кто в доме главный. В противном случае он может попытаться занять позицию лидера, что может проявиться в агрессивном поведении, навязчивом лае, попытках укусить или занять место хозяина за столом или на диване.

Поджатый хвост, опущенная голова и прижатые уши символизируют покорность животного и готовность к подчинению. Однако, если хозяин слишком строго устанавливает свой авторитет, питомец может испугаться и даже сделать неприятность на полу. Поэтому важно, чтобы собака не только уважала хозяина, но и не боялась его. Выражение счастья у собаки проявляется в махании хвостом, и не важно, что стало причиной этих положительных эмоций — возвращение хозяина, ласковое слово или поглаживание. Главное, что по поведению питомца можно понять, что ему хорошо. Собака также может выразить свою радость взглядом, в котором чувствуется веселье, расслабленной позой или даже особым ритуальным танцем.

Приглашение к игре и понимание своего и чужого

Легко заметить жесты, которыми собака выражает желание поиграть. Когда собака хочет поиграть, она может кланяться, опуская морду к земле. И она будет благодарна, если хозяин поймет ее приглашение к веселому времяпрепровождению и поиграет с ней.

С детства собаки усваивают, что есть вещи, которые принадлежат им — подстилка, поводок, любимые игрушки и т. д., и есть вещи, которые принадлежат хозяевам или другим питомцам. Поэтому, если собака обеими лапами прижимает к полу свою игрушку, то попытки отобрать ее могут вызвать недоверие или даже агрессию. Это важно объяснить детям, также как и то, что если нужно забрать у собаки что-то очень ценное, лучше сделать это за лакомство или просто предложить заняться другим.

Выражение страха и агрессии

Когда собаке страшно, она может попытаться спрятаться или сжаться. В моменты страха собака обычно убегает, прячется или опрокидывается на спину, стараясь вызвать сострадание. Молодые собаки ведут себя также в стае, так как в этот момент они рассматриваются как дети.

Страх также может быть выражен прижатыми ушами или прижатым к телу хвостом. В моменты агрессии у собаки вздыбленная шерсть, поднятая голова и пристальный взгляд, будто она оценивает ситуацию. В такие моменты важно не проявлять страх или слабость перед собакой, так как для нее авторитет хозяина наивысший.