Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы способы обогрева станций метро
Хайдаров пошутил над Жигаловой с предложением продавать плоть Киркорова
Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан
Телеведущая Сябитова использует денежное дерево для привлечения богатства
Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России
Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт
Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее
Ветеринары рассказали, как распознавать заболевания домашних питомцев
Невероятные игры для кошек: удивите своего питомца и сделайте его счастливее

Эксперты назвали несколько игр для кошек

1:51
Зоосфера » Кошки

Кошки — это любопытные и активные создания, которым нужно разнообразие и стимуляция для поддержания физического и умственного здоровья. Однако, какие игры лучше всего подходят для развлечения ваших мурчащих друзей? Эксперты в этой области предложили 7 забавных игр, которые помогут разнообразить жизнь ваших пушистых компаньонов.

Эксперты назвали несколько игр для кошек
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  • Охотничьи игры с игрушками: используйте мягкие игрушки в форме мышей или птиц, которые ваша кошка может погонять и ловить. Это подражает естественной охоте кошек и помогает им проявить инстинкты
  • Лазерный указатель: лазерные указатели — прекрасный способ заставить кошку бегать и прыгать, пытаясь поймать световой луч. Однако, важно не забывать завершить игру каким-то конкретным предметом для пойманной награды.
  • Интерактивные игрушки с кормлением: игрушки, которые позволяют кошке "охотиться" за кормом или лакомствами, не только развлекают, но и стимулируют физическую активность и интеллект вашего питомца.
  • Гонки по туннелям и игровым домикам: туннели и игровые домики предоставляют вашей кошке убежище для игр и исследований. Они могут прятаться, преследовать друг друга или просто наслаждаться пребыванием в уютном месте.
  • Игры с нитью или веревкой: простая нить или веревка могут стать прекрасной игрушкой для кошки. Вы можете потягивать ее перед носом питомца, позволяя ему ловить и играть с ней.
  • Коробочные игры: кошки обожают коробки, в них они могут прятаться, охотиться и исследовать. Расставьте несколько коробок по квартире и наблюдайте, как ваш пушистый друг находит им применение.
  • Игры с водой: некоторые кошки любят играть с водой. Вы можете предложить им игру с брызгалкой или даже немного воды в ванне. Главное — убедитесь, что ваша кошка комфортно с таким видом развлечений.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Телеведущая Сябитова использует денежное дерево для привлечения богатства
Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан
Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России
Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт
Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее
Ветеринары рассказали, как распознавать заболевания домашних питомцев
Вот пять способов использования косметики, которая не подошла вам
Соседи певицы Пугачевой в деревне Грязь рассказали о проблемах шоумену Барецкому
Специалист автосервиса раскрыл, почему россияне отказываются покупать машины с вариатором
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников