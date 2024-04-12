Откройте мир попугаев: удивительные факты, которые заставят вас влюбиться в них

На первый взгляд, попугай кажется просто забавным птичкой с минимальными потребностями. Однако, когда вы выбираете попугая, важно помнить, что он становится частью вашей семьи после покупки.
Некоторые попугаи известны своим высоким уровнем интеллекта и сообразительности. В некоторых случаях, они даже могут превзойти котов и собак.
Жако, например, выделяется своей любознательностью и способностью разговаривать. Если вы готовы провести с ним много времени, общаться и играть, этот попугай удивит вас своей энергией.
Какаду, помимо ярких перьев, обладает отличной памятью и преданностью к своему хозяину. Они никогда не путают его с другими людьми.
Ары — одни из крупнейших попугаев. Они хорошо поют и могут выучить до 20 слов, а также точно воспроизводить звуки природы. Эти птицы любят ласку и внимание.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.