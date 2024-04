Откройте мир попугаев: удивительные факты, которые заставят вас влюбиться в них

На первый взгляд, попугай кажется просто забавным птичкой с минимальными потребностями. Однако, когда вы выбираете попугая, важно помнить, что он становится частью вашей семьи после покупки.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic