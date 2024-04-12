Последствия будут серьезными: почему нельзя разрешать кошкам спать на подоконнике

Что скрывают подоконники: опасность, которой подвергается ваша кошка каждую ночь

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут находить уютные места для сна в квартире, включая подоконники. Однако, стоит избегать того, чтобы ваш питомец спал рядом с окном. Это не безопасное место для животного, и сон здесь может иметь серьезные последствия.

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Почему же кошки предпочитают подоконник для отдыха? Часто это связано с их интересом к наблюдению за окружающим миром. Особенно зимой под окном достаточно тепло, что делает его удобным местом для кошачьего сна.

Однако важно помнить, что это место может быть опасным для вашего пушистого друга. Прежде всего, из окна может дуть холодный воздух, что увеличивает риск простуды, особенно для кошек с короткой шерстью. Кроме того, следует избегать того, чтобы кошка спала у открытого окна, чтобы предотвратить случайный выпад из него, что может привести к травмам или даже гибели.

Еще одно опасное место для кошек — это батареи отопления. Никогда не разрешайте вашему питомцу спать на радиаторе. Продолжительное пребывание животного на слишком теплом месте может вызвать перегрев внутренних органов, что в конечном итоге может привести к серьезным проблемам со здоровьем.