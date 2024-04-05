Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек

Самые верные породы кошек

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Исследование показало, что кошки также способны демонстрировать преданность и привязанность к своим хозяевам. Учёные из университета штата Орегон провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за поведением кошек. Большинство животных проявляли беспокойство при уходе хозяина, однако после его возвращения быстро успокаивались. Это свидетельствует о том, что у кошек формируется крепкая привязанность к людям.

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Кошачья преданность выражается не так ярко, как у собак, и строится на взаимовыгодных началах. Они ценят комфорт и уют, их любовь зависит от заботы, которую получают от хозяев. Однако существуют породы кошек, которые более склонны к преданности и привязанности.

1. Сиамская. Известна своей общительностью и любовью к людям. Сиамские кошки не любят одиночество и становятся преданными компаньонами для хозяев. Они склонны связываться с одним членом семьи и быть лояльными только к ним.

2. Сфинкс. Несмотря на свой внешний вид, эта порода очень привязывается к людям. Сфинкс любит быть в центре внимания и быть близко к своим хозяевам. Они преданные и лояльные питомцы.

3. Рэгдолл. Порода с мягким и кротким характером, Рэгдоллы привязываются к своим хозяевам настолько сильно, что могут даже идти в ногу за ними, как собаки. Они обладают спокойным нравом и ласковым характером.

4. Бирманская. Эти кошки известны своей преданностью и привязанностью к хозяевам. Бирманцы могут стать настоящими душевными компаньонами и всегда будут рядом с вами в нужный момент.

5. Мейн-кун. Крупные и дружелюбные кошки, которые прекрасно ладят с детьми и другими животными. Мейн-куны быстро привязываются к своим хозяевам и радостно встречают их после разлуки.